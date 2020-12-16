ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل أم علي بالكاكاو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:01 م
طريقة عمل أم علي
طريقة عمل أم علي بالكاكاو
Advertisements
هاجر هانئ
أم علي من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وبالأخص في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من تدفئة، لذا قدمت الشيف غادة جميل  مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة جديدة و مبتكرة لعمل أـم علي بالكاكاو.

اقرأ إيضا..
 
مقادير أم علي بالكاكاو
كاكاو محلي 
لبن 
كريمة حلويات 
زبيب 
جوز هند 
عجينة ميلفيه جاهزة 
شوكولاتة بالبندق  قطع


طريقة تحضير أم علي بالكاكاو
-يخلط اللبن فى إناء على النار مع الكاكاو المحلى
-تضاف الكريمة وجوز الهند ويقلب الخليط ويترك على النار حتى الغليان
-يكسر الملفيه ويوضع في طاجن مع قطع الشيكولاتة والزبيب
-يضاف خليط اللبن لخليط الملفيه في الطاجن
-تسيح الشيكولاتة مع البندق المحمص والكريمة على النار
-يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه
-تزين بجوز الهند والزبيب وقطع الشيكولاتة وتقدم


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل الشتاء.. طريقة عمل أم علي في المنزل.. فيديو

طريقة عمل أم علي .. فيديو

بمناسبة المولد النبوى الشريف.. طريقة عمل رول قمر الدين بجوز الهند والجوزيه.. فيديو

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

طريقة عمل صينية البطاطا بـ 4 وصفات.. أبرزها بالشوكولاتة والكريمة

بـ 4 طرق سهلة وسريعة.. طريقة التشيز كيك

ترشيحاتنا

بسبب الرائحة.. العثور على جثة أم وطفلتها في غرفة مغلقة

بعد إصابة موسيماني بكورونا.. جونسون يقود تدريبات الأهلي

ملك البحرين يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ننشر السيرة الذاتية للواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي الجديد

بعد أزمته مع دينا الشربينى.. ماذا طلب عمرو دياب من جمهوره؟

البقاء في اللغز الكوني.. ستيف هوكينج يتنبأ بنهاية العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. اكتشفها

الأنيقة المظلومة.. الوجه الآخر لـ رانيا يوسف الفنانة الموهوبة

آخر تحديث لأسعار هيونداي Hyundai اليوم في مصر .. صور