طريقة عمل أم علي .. فيديو

يعشق الكثير من الأشخاص تناول ام على، فهى وجبة يشتهيها الأطفال والكبار، وحلوى مغذية، فإذا كنت من عشاق ام على، تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ام على بمذاق لا يقاوم.

مقادير أم علي

ربع كيلو رقاق ناشف

3 كوب لبن

نصف كوب قشطة بلدي

نصف كوب سكر

زبيب

جوز هند

2 ملعقة كبيرة سمنة

شوكولاتة

شيبس

طريقة تحضير أم علي

* يكرمل السكر على نار وتضاف سمنة وتقلب ثم تضاف قشطة

* يضاف اللبن الساخن لخليط السكر والسمنة

* يكسر الرقاق في طاجن، ثم يوضع خليط اللبن والكراميل والقشطة

* تضاف شوكولاتة شيبس

* تدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالمكسرات

* تقدم بالهنا

