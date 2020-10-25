AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل أم علي .. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
طريقة عمل ام على
طريقة عمل ام على
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول ام على، فهى وجبة يشتهيها الأطفال والكبار، وحلوى مغذية، فإذا كنت من عشاق ام على، تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ام على بمذاق لا يقاوم.

مقادير أم علي

ربع كيلو رقاق ناشف
3 كوب لبن
نصف كوب قشطة بلدي
نصف كوب سكر
زبيب
جوز هند
2 ملعقة كبيرة سمنة
شوكولاتة
شيبس

طريقة تحضير أم علي

* يكرمل السكر على نار وتضاف سمنة وتقلب ثم تضاف قشطة

* يضاف اللبن الساخن لخليط السكر والسمنة

* يكسر الرقاق في طاجن، ثم يوضع خليط اللبن والكراميل والقشطة

* تضاف شوكولاتة شيبس

* تدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالمكسرات

* تقدم بالهنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريقة سهلة.. فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة

طريقة عمل أرز بالقشطة.. فيديو

طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

قبل الشتاء.. طريقة عمل أم علي في المنزل.. فيديو

ترشيحاتنا

جبروت حسين الشحات| أحمد موسى: لاعب الوداد يحتاج جرّاح عِظام

بعد إساءته للرسول.. إعلامية كويتية تقصف جبهة الرئيس ماكرون

تعليم القاهرة تقرر الغاء طابور الصباح ووقف السبورة الذكية..تفاصيل

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

قصة لازم أعيش بـ مسلسل إلا أنا تتصدر جوجل

احتفالا بعيد ميلاده.. هاشتاج طارق حامد الأفضل في أفريقيا يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة