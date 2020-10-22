قبل الشتاء.. طريقة عمل أم علي في المنزل.. فيديو

أم علي من الحلويات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بالأخص في الفصل الشتاء، لأنها تساعد في تدفئة الجسم و التخلص من الشعور بالبرودة، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل أم علي في المنزل.
مقادير أم علي
ربع كيلو رقاق ناشف
3 كوب لبن
نصف كوب قشطة بلدي
نصف كوب سكر
زبيب
جوز هند
2 ملعقة كبيرة سمنة
شوكولاتة
شيبس
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طريقة تحضير أم علي:
-يكرمل السكر على نار وتضاف سمنة وتقلب ثم تضاف قشطة.
-يضاف اللبن الساخن لخليط السكر والسمنة.
-يكسر الرقاق في طاجن، ثم يوضع خليط اللبن والكراميل والقشطة.
-تضاف شوكولاتة شيبس.
-تدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالمكسرات.
-تقدم بالهنا.