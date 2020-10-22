قبل الشتاء.. طريقة عمل أم علي في المنزل.. فيديو

مقادير أم علي

ربع كيلو رقاق ناشف

3 كوب لبن

نصف كوب قشطة بلدي

نصف كوب سكر

زبيب

جوز هند

2 ملعقة كبيرة سمنة

شوكولاتة

شيبس





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طريقة تحضير أم علي:

-يكرمل السكر على نار وتضاف سمنة وتقلب ثم تضاف قشطة.

-يضاف اللبن الساخن لخليط السكر والسمنة.

-يكسر الرقاق في طاجن، ثم يوضع خليط اللبن والكراميل والقشطة.

-تضاف شوكولاتة شيبس.

-تدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالمكسرات.