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مرأة

قبل الشتاء.. طريقة عمل أم علي في المنزل.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
أم علي
أم علي
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هاجر هانئ
أم علي من الحلويات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بالأخص في الفصل الشتاء، لأنها تساعد في تدفئة الجسم و التخلص من الشعور بالبرودة، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل أم علي في المنزل.

مقادير أم علي
ربع كيلو رقاق ناشف 
3 كوب لبن 
نصف كوب قشطة بلدي 
نصف كوب سكر 
زبيب 
جوز هند 
2 ملعقة كبيرة سمنة
شوكولاتة 
شيبس 

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طريقة تحضير أم علي:
-يكرمل السكر على نار وتضاف سمنة وتقلب ثم تضاف قشطة.
-يضاف اللبن الساخن لخليط السكر والسمنة.
-يكسر الرقاق في طاجن، ثم يوضع خليط اللبن والكراميل والقشطة.
-تضاف شوكولاتة شيبس.
-تدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالمكسرات.
-تقدم بالهنا.

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