حقائق غذائية وأسرار حول طريقة تحضير طبق أم على

يعشق الكثير من الأشخاص تناول أم على، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل أم على المصرية.

، تتكون أم علي من طبقات من العجين والحليب وبعض المكسرات. تعتبر من الحلويات الخفيفة والصحية سواء كانت للأطفال أو الكبار، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

القصة وراء طبق أم علي:

تعود القصة إلى زوجة عز الدين أيبك ، أول ملوك مماليز بعد أيوبين ، وهو زوج شجرة الدر الذي تزوج منه ، لأن سلاطين الشام رفضوا فكرة وجود امرأة حاكمة. بعد أن تزوج عز الدين أيبك من أم علي غضبت شجرة الدر وانتقمت منه.

جلست لها أم علي فخًا وقتلتها ، ثم توج ابنها علي بن عز الدين سلطانًا. بهذه المناسبة ، طلبت والدته خلط كل الدقيق والسكر والمكسرات معًا. في الوقت الحاضر ، يتم تقديمه للضيوف أو الأصدقاء وفي المناسبات البرية مثل حفلات الزفاف.





وصفة معجنات أم علي

وقت التحضير: 30 دقيقة

مدة الطهي: 30 دقيقة

الحصص: 8





مكونات:

400 جرام عجينة المعجنات. أي 10 قطع

2 ملعقة كبيرة. حليب مكثف محلى

4 أكواب حليب ساخن

2 عبوة كريمة دريم ويب

2 عبوة قشدة 14

كوب حليب سائل بارد

¼ كوب جوز هند

كوب لوز

¼ كوب فستق

2 ملعقة كبيرة. جوز

الفانيليا





تجهيز:

قسّم عجين الفطير إلى أربعة مربعات.

توضع في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 190 حتى تنضج جيدًا ، ثم تضاف إلى البيركس.

انشر الحليب المكثف المحلى على شكل شرائح فوق عجين الفطير. صب الحليب الساخن فوقه حتى يغرق.

اخفقي الكريمة المخفوقة مع الكريمة والفانيليا مع الحليب البارد.

وزعي المزيج على السطح ورشي جوز الهند والمكسرات للتزيين. ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق حتى يصبح السطح ذهبي.



اقتراحات:

يقدم ساخنا.





حقائق غذائية:

لم يتم احتساب المكون التالي في الحقائق الغذائية: الفانيليا.

حصص: 8

كل حصة تحتوي على:

السعرات الحرارية: 450

دهون (غ): 30

دهون مشبعة (غ): 9

كوليسترول (ملغ): 16

كربوهيدرات (غ): 35

بروتينات (غ): 9