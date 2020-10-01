طريقة عمل أم على بالقشطة مع الشيف توتا ..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال برنامج "سفرة و طبلية"، طريقة عمل أم على بالقشطة ، اليوم الخميس .
طريقة عمل أم على بالقشطة :
2 معلقة كبيرة سكر
معلقة كبيرة زبدة
قشطة بلدى
مكسرات مشكلة
فانيليا بودر
ولمشاهدة طريقة عمل أم على بالقشطة بالتفصيل.. شاهدى الفيديو:
تابع ايضًا : شهية ولذيذة.. طريقة عمل كرات البيتزا
كرات البيتزا من الأكلات الشهية و اللذيذة و المفضلة لدي الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، يمكنك تحضير كرات البيتزا في المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير كرات البيتزا
3 و نصف كوب دقيق
1 و نصف كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 و نصف ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة
حليب بودرة
1 ملعقة صغيرة ملح
-الحشوة
سلامي
تركي
جبن موزاريلا
زيتون شرائح
فلفل رومي
صلصة حارة
صلصة الطماطم
عصير طماطم
زيت زيتون
سكر
زعتر
ريحان
ثوم مفروم
ملح وفلفل
طريقة تحضير كرات البيتزا
صلصة الطماطم
-يضاف عصير الطماطم
-ترك الصلصة على النار لمدة سبع دقائق أو إلى أن تصبح سميكة القوام
-تترك لتبرد تمامًا
طريقة تحضير البيتزا:
-يفرد العجين على شكل دوائر
-تدهن طبقة من الصلصة
-تحشى بالحشوة ويغلق العجين على شكل كرة
-يدهن الوجه بطبقة من الصلصة
-تخبز كرات البيتزا في الفرن 15-20 دقيقة
-يشكل العجين على شكل كرات
-تترك لتختمر مرة أخرى أو إلى أن يتضاعف حجمها