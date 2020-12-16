محمود علم الدين: مستعدون لأي سيناريوهات تتعلق بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أنه بالنسبة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول فإنها ستتم وفقا للظروف الراهنة التي نشهدها ، موضحا أنه تم وضع العديد من السيناريوهات والحلول البديلة التي سيتم الاعتماد عليها في حال حدوث أي ظروف طارئة بشأن سير العملية التعليمية أو إجراء الامتحانات.
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وأكد "علم الدين" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات تحت أي ظرف ، سواء فيما يتعلق بأزمة "كورونا" أو حتى فيما يتعلق بحدوث أي تغيرات بالظروف المناخية ، فالجامعة وضعت في اعتبارها هذه المتغيرات واستعدت بالحلول المناسبة لها وإدارتها بطريقة صحيحة والتي تحقق مصلحة الطالب .
وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة ، إلى أنه يتم العمل بطريقة التعليم الهجين بالجامعة سواء بالنسبة للعملية التعليمية ونظام تلقي المحاضرات والبرامج الدراسية أو الامتحانات ، تماشيا مع الظروف القائمة ، كما أن هناك تشديدات من جانب إدارة الجامعة على الالتزام بالإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة .
وكان "علم الدين" قد أوضح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه لا يوجد نية لاستبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بأبحاث ، كما أكد على أن العملية التعليمية تسير كما هو مخطط لها بجميع الكليات وفقا للخطة الموضوعة من قبل إدارة الجامعة بتوجيهات من المجلس الأعلى للجامعات.