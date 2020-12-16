زينة شكرتها.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة توأم أحمد عز





وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن بعد هذه الحلقة قامت الفنانة زينة بالاتصال بها لتشكرها عن وقوفها بجانبها بالرد والتوضيح للجمهور بعض من الحقيقة التى يتجاهلها البعض.





وأكدت "راغدة " أن هذا هو الطبيعى التى تقوم به فى جميع حلقاتها، فهى لا تقف مع أحد ضد أحد ولا أساند أحدا ضد الآخر.





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كان موقع صدى البلد الاخباري قد استضاف الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.

وكشفت راغدة شلهوب كواليس 3 برامج قدمتها داخل مصر، وبرنامجها الأخير "تحيا الستات"، ولماذا اختارت هذا الاسم والفكرة، ورأيها في البرامج النسوية التي تهاجم الرجال.

وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، وهل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، وسر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.

كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الأسئلة.

وتحدثت راغدة شلهوب عن حياتها الأسرية، وكيف توفق بينها وبين عملها، وغيرها من تفاصيل حياتها الأسرية.

تحدثت الإعلامية راغدة شلهوب، عن حلقة أثارت جدلا كبيرا بعد تناولها قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز.