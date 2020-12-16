ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جميلة عوض تتعاقد على بطولة فيلم "المحكمة"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تعاقدت الفنانة جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يجري التحضير له حاليًا، استعدادًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة محمود عبد المغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.

وأحدث أعمال جميلة عوض السينمائية هو فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.

أما دراميا فقد قدمت مؤخرا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة في الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جميلة عوض تنشر الإعلان الرسمي لحكاية لازم أعيش من مسلسل إلا أنا

عرض حكاية لازم أعيش الختامية لمسلسل إلا أنا لـ جميلة عوض

"إلا أنا" أول مسلسل مصري يناقش مرض البهاق

مصابة بالبهاق.. جميلة عوض تكشف تفاصيل معاناتها في "إلا أنا"

نجلاء الحديني مؤلفة حكاية "لازم أعيش": ألقيت الضوء على التنمر على مرضى "البهاق"

جميلة عوض تكشف صعوبات تجسيدها مرضي البهاق..فيديو

ترشيحاتنا

رد فعل غير متوقع .. المطرب مينا عطا يفاجئ المشاهدين على الهواء: عايز أكل

لا بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل.. أحمد حسن يهاجم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أعمال شغب ومقتل شخص وتحرك عاجل للأمن.. ماذا يحدث في الأردن؟

إصابة موسيماني المدير الفني للأهلي وزوجته بفيروس كورونا

مدبولي يترأس اجتماع العليا لإدارة أزمة كورونا

الجنايني يفتح النار على كهربا: ما تقوله كذب.. لقد اعتذرت لـ محمد فضل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن حسناء سيف الدين

10 صور تبرز حفاوة استقبال الرئيس السيسي لـ ولى عهد أبو ظبي

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور