جميلة عوض تتعاقد على بطولة فيلم "المحكمة"

تعاقدت الفنانة جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يجري التحضير له حاليًا، استعدادًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.





الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة محمود عبد المغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.





وأحدث أعمال جميلة عوض السينمائية هو فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.



