محافظ سوهاج في اللقاء الدوري الأول للشباب: 2 مليار جنيه لتطوير 68 قرية بمختلف مراكز المحافظة.. شاهد

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم مع عدد 50 من شباب وفتيات المحافظة في اللقاء الدوري الأول للشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام قطاع مكتب المحافظ.





واستمع محافظ سوهاج خلال اللقاء إلى أفكار وآراء الشباب والمعوقات والقضايا التي تهم الشارع السوهاجي، مؤكدا دعمه للشباب وإقامة اللقاء بشكل دوري لعدد 50 شاباً وفتاة بكل لقاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية تعبير الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم، وأن علينا الاستفادة منها .





وأكد المحافظ على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير وتنمية محافظات الصعيد، وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر المنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، وكان لسوهاج النصيب الأكبر في الدعم، فضلا عن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي استفادت منها 29 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 102 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه تم رصد 2 مليار و100 مليون جنيه لتطوير 68 قرية أخرى بالمرحلة الثانية بمختلف مراكز المحافظة؛ حيث يشمل التطوير جميع القطاعات من " بنية اساسية، ومياه شرب وصرف صحي، وطرق وتجميل، وانشاء مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين "





واختتم اللقاء بحوار مفتوح ومناقشة بين الشباب ومحافظ الإقليم حول عدد من أهم القضايا والموضوعات التي تهم الشارع السوهاجي في مختلف القطاعات " التربية والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء"، وأكد المحافظ خلال اللقاء على ثقته في قدرة الشباب على التغيير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





واشار نائب محافظ سوهاج إلى أن الاجتماعات مستمرة مع الشباب بشكل دوري، وأن الباب مفتوح أمام الجميع لإبداء الآراء والأفكار والمقترحات، لافتا إلى أنه سيتم عرض المقترحات والأفكار الجديدة على السيد اللواء الوزير المحافظ، واتخاذ خطوات جادة للتطبيق الفعلي لها بما يخدم المواطن السوهاجي.





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