محافظ سوهاج في اللقاء الدوري الأول للشباب: 2 مليار جنيه لتطوير 68 قرية بمختلف مراكز المحافظة.. شاهد

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم مع عدد 50 من شباب وفتيات المحافظة في اللقاء الدوري الأول للشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام قطاع مكتب المحافظ.
واستمع محافظ سوهاج خلال اللقاء إلى أفكار وآراء الشباب والمعوقات والقضايا التي تهم الشارع السوهاجي، مؤكدا دعمه للشباب وإقامة اللقاء بشكل دوري لعدد 50 شاباً وفتاة بكل لقاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية تعبير الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم، وأن علينا الاستفادة منها .
وأكد المحافظ على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير وتنمية محافظات الصعيد، وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر المنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، وكان لسوهاج النصيب الأكبر في الدعم، فضلا عن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي استفادت منها 29 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 102 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم رصد 2 مليار و100 مليون جنيه لتطوير 68 قرية أخرى بالمرحلة الثانية بمختلف مراكز المحافظة؛ حيث يشمل التطوير جميع القطاعات من " بنية اساسية، ومياه شرب وصرف صحي، وطرق وتجميل، وانشاء مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين "
واختتم اللقاء بحوار مفتوح ومناقشة بين الشباب ومحافظ الإقليم حول عدد من أهم القضايا والموضوعات التي تهم الشارع السوهاجي في مختلف القطاعات " التربية والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء"، وأكد المحافظ خلال اللقاء على ثقته في قدرة الشباب على التغيير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشار نائب محافظ سوهاج إلى أن الاجتماعات مستمرة مع الشباب بشكل دوري، وأن الباب مفتوح أمام الجميع لإبداء الآراء والأفكار والمقترحات، لافتا إلى أنه سيتم عرض المقترحات والأفكار الجديدة على السيد اللواء الوزير المحافظ، واتخاذ خطوات جادة للتطبيق الفعلي لها بما يخدم المواطن السوهاجي.
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على جانب أخر عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات بشأنها، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .
كما حضر الاجتماع كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف حلمي رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس أشرف عبد العزيز مدير عام مشروعات قطاع توزيع كهرباء سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز " دار السلام، وأخميم، وساقلتة، والبلينا، وجرجا، والمنشاة".
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية إيجاد الحلول الفورية لكافة المعوقات التي تواجه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء بالمحافظة، حتى تصبح بالقوة المطلوبة لتوصيل الخدمة للمواطن بصورة جيدة، وإحداث طفرة في عام 2021 لمشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء على مستوى المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتحديد أولوياتهم بالنسبة للمشروعات للانتهاء منها بشكل منظم.
ووجه " الفقي " بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية حتى يشعر المواطن بتقديم الخدمة، مشيرا إلى ضرورة وضع لافتة على بوابة كل وحدة محلية بمواعيد افتتاح المشروعات خاصة محطات المياه والصرف الصحي حتى يعلم المواطن ما تم من مشروعات، على أن يتم تحديد الجدول الزمني والآليات المتخذة في كل مشروع حتى يتم الانتهاء منه بصورة جيدة.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالاهتمام بمشروعات رصف الطرق، مشيرا إلى أهمية ترتيب الأولويات قبل البدء في عملية الرصف تجنبا لأية مشكلات بعد الرصف، موجها بعمل جدوى اقتصادية لخط المياه الرئيسي " البلينا ـ العرابة "، لافتا إلى عقد اجتماع الشهر القادم لعرض ما تم تنفيذه من مشروعات.