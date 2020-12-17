كيفية فتح حساب في البنك

ينشر موقع " صدي البلد" الإخباري، أهم شروط فتح حساب في بنك من البنوك العاملة بالسوق المصرية...





فتح حساب في البنك الأهلي المصري





يتيح البنك الأهلي المصري، لعملاءه خدمة فتح الحسابات البنكية من بينها فتح الحساب الجاري :

يبلغ الحد الأدني لفتح الحساب الجاري في البنك الأهلي نحو 500 جنيه أو 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية للافراد من المواطنين المصريين أو الأجانب أو الأبناء القصر

ويتيح فتح الحساب الجاري للعميل ميزة، الحصول علي دفتر شيكات و التمتع بالخدمات المصرفية علي شبكة الإنترنت و حساب مشترك وبطاقة خصم مباشر للسحب و الشراء.





إجراءات فتح حساب البنك الأهلي

ويشترط لفتح الحساب ضرورة وجود بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجنبي أو شهادة ميلاد للقصر.





حساب التوفير:

يتيح البنك الأهلي المصري خدمات حساب التوفير بحد لأدني 1000 جنيه بدون حساب عادئ أو 3001 جنيه بحد أدني لحساب العائد، إذ يتاح ذلك الحساب للمصرين أو الأجانب ممن لهم حق فتح حساب بنكي أو القصر بعائد شهري يصل لـ4.75% أو 4.85% كعائد ربع سنوي أو 5% لعائد النصف سنوي أو 5.25% للعائد السنوي.





ويشترط لفتح حساب التوفير ضرورة وجود بطاقة رقم قومي أو جواز السفر أو شهادة الميلاد للقصر، حيث يتميز ذلك الحساب بأنه يعطي لصاحبة بطاقة ائتمان للخصم للقيام بعمليات السحب والشراء و الإيداع .

شروط فتح حساب في بنك مصر

يتيح بنك مصر، لعملاءه خدمة فتح الحسابات البنكية من بينها .. الحساب الجاري:

الحساب الجاري ذو العائد اليومى ​

يتميز ذلك الحساب بأنه يتم احتساب العائد يوميا بحد أدني للحساب 50 ألف جنيه و دون حد أقصي، ويتم بموجب ذلك الحساب اصدار دفتر شيكات لسهولة التعامل علي الحساب مع اعفاءه من المصروفات الإدارية و امكانية فتح حساب مشترك باسم اكثر من شخص و اصدار بطاقة الخصم الفوري علي الحساب و اتاحة شراء شهادات ادخار بالجنيه المصري وخصم قيمتها من الحساب وصرف عوائدها تلقائيا.





الحساب الجاري بالعملة المحلية والعملات الأجنبية





يتيح ذلك الحساب للعميل التمتع بسهولة سحب وايداع أموالك في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاتك المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتك البنكية الأساسية. الحساب الجاري متوفر بالعملة المحلية بالإضافة الي مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية





ويتميز الحساب بأن الحد الأدني لفتحه 1500 جنيه بالعملة المحلية أو 200 وحدة للحسابات بالعملات الأجنبية، و يمكن بموجب ذلك الحساب اصدار شيكات لسهولة التعامل علي الحساب واصدار بطاقات خصم مباشر





إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص، و التمتع بشراء شهادات ادخار وخصم قيمتها من الحساب الرئيسي.





​حساب التوفير:

يبلغ الحد الأدني لفتح حساب التوفير بقيمة 1500 جنيه بعائد ربع و نصف سنوي وسنوي وشهري، حيث يتميز فتح الحساب الاستعلام المجاني علي الرصيد و التمتع بخدمة الانترنت البنكي و اصدار بطاقات الخصم اصدار كافة البطاقات البنكية من الفرع.





شروط فتح حساب في بنك CIB





الحساب‭ ‬الجاري

يتيح البنك التجاري الدولي CIB، خدمة فتح الحساب الجاري لتلبية احتياجات العملاء، بحد أدني لفتح الحساب.

ويشترط مجموعة من الشروط لفتح الحساب من بينها صورة بطاقة رقم قومي او جواز سفر و ايصال مرافق حديث و خطاب باثبات الدخل وعنوان دائم للاقامة بالنسبة للاجانب.





حساب التوفير :

يتيح البنك التجاري الدولي CIB، لعملاءه خدمة فتح حساب التوفير بحد أدني لفتح الحساب 20 ألف جنيه لاحتساب العائد، اذ يتم احتسابه يوميا ا شهريا او ربع سنوي .