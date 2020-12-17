ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أحمر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت المذيعة ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة ملفتة من اختيار الإستايلست مايا وليمز، وارتدت فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

اقرأ إيضا..

وانتعلت ريا أبي راشد حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أي راشد على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان أصفر.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان قصير .. بوسي شلبي تتألق في أحدث ظهور لها

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

فستان بسيط.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

بملابس ملفتة .. ابنة فيفي عبده تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

ملابس غريبة.. شاهد إطلالة هبة مجدي في فعاليات مهرجان القاهرة

ترشيحاتنا

كواليس القبض على ضابط سابق عُثر على 5 أسلحة في عقار يمتلكه بالعجوزة

أخبار الفن | مفاجأة عن شركة «المرعبين المحدودة».. حقيقة إصابة إسعاد يونس بـ كورونا

كيف عوضت التعليم طلاب المدارس عن استمرار إغلاق"السناتر" هذا العام؟ تفاصيل

أديس أبابا تلعب بالنار.. تفاصيل هجوم ميليشيا إثيوبية على الجيش السوداني

القاضية ممكن.. فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام

تحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات

طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟