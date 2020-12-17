بفستان أحمر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة





تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة ملفتة من اختيار الإستايلست مايا وليمز، وارتدت فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.





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وانتعلت ريا أبي راشد حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أي راشد على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



