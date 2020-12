سأعود قريبا.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

وتابع "شكرًا لكل تمنياتكم الطبية، إن شاء الله سأعود قريبًا".

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الاطمئنان علي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بفيروس كورونا.

وطالب الخطيب من الجهاز الطبي للأهلي بمتابعة حالته جيدًا ودخوله المستشفي إذا لزم الأمر، ويخضع موسيماني لفحص طبي شامل في أحد مستشفيات الدقي حاليًا.

ويجري موسيماني مسحة طبية حاليًا علي أن يخضع للعزل بالمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة لمنع اختلاطه بأسرته لتجنب أي إصابات جديدة.

وأعلن النادي الأهلي إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

ذكر الأهلي أن المسحة الطبية التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن المدرب سوف يخضع للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا.

كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن موسيماني سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للتأكد، لكنه في جميع الأحوال لن يتواجد في التدريبات ولن يقود الفريق الأحمر في مباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الجمعة بالدوري المصري.

يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة القارية الشهر الماضي، قبل أن يفوز مع الأهلي بكأس مصر في الخامس من ديسمبر الحالي.

Evening everybody,just went for X-rays and will get the advice from the Doctors tomorrow. Thanks for all the good wishes. Inshallah,I will be back soon.🙏🙏🤞🏾