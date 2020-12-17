تكلفتها 45 مليون جنيه.. محافظ شمال سيناء يكلف لجنة الخطة الاستثمارية بمتابعة تنفيذ المشروعات

، لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة، بمتابعة عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة.



وضمت اللجنة حسين العطفي، رئيس لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، وعضوية أحمد هارون ومتولي مصطفى من إدارة التخطيط بالديوان العام، حيث قامت اللجنة بتفقد ومتابعة المشروعات المنفذة بالعريش ومن بينها إنشاء مخازن عمومية متطورة للمجلس بحي العبور.



بدوره أكد حسين العطفي، رئيس لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، أن المحافظة خصصت مبلغ 45 مليونا و200 ألف للخطة الاستثمارية للعريش للعام المالي الجاري.



وأضاف العطفي، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 20.7 مليون جنيه للطرق، مبلغ 11 مليون جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 6 ملايين جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.



أشار العطفي، إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات بمدينة العريش من الخطة الاستثمارية، من بينها رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية بجانب استكمال تغيير الكابلات الهوائية إلى أرضية وإنارة عدد من الأحياء والتجمعات والشوارع.



وقال حسين العطفي رئيس لجنة متابعةالخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الشيخ زويد للعام المالي الجاري تبلغ 24 مليونا و300 ألف جنيه، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأضاف حسين العطفي، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية بالشيح زويد منها 16 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و5 ملايين و300 ألف جنيه للطرق، و3 ملايين جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.





وأشار، إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بالشيخ زويد من بينها إنشاء خزان أرض لتخزين مياه الأمطار وإنشاء بيارات صرف للأمطار، وتدعيم وتركيب شبكة كهرباء أرضية بالشيخ زويد، وتجميل ميادين الشيخ زويد.



كما قامت لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة بوسط سيناء ومنها أعمال إنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه النفق واتجاه قرية التمد ومفارق قرية النثيله، وكذلك داخل مدينة نخل والقرية الرائدة بالحى الجديد، وكذلك توصيل خط جهد متوسط لتجمع المساعيد التابع لقرية الكنتلا وإنارة التجمعات التابعة لقرية النقب والكنتلا.









وفي الحسنة، تابع رئيس المجلس مجلس المدينة أعمال رصف طرق بقري بغداد والجفجافة والقسيمة، وقال أحمد عبد الحليم نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن الأعمال الجاري العمل بها تشمل عمليات تجميل طرق وأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة في نطاق قرية بغداد إحدى قرى المركز. كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء ورصف الطرق بطول خمسة كيلومترات بنخل القديمة والقرية الرائدة، وقد ضمت اللجنة أحمد هارون، ومتولى مصطفى، وانضم إلينا المهندس محسن من مجلس مدينة نخل.وفي الحسنة، تابع رئيس المجلس مجلس المدينة أعمال رصف طرق بقري بغداد والجفجافة والقسيمة، وقال أحمد عبد الحليم نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن الأعمال الجاري العمل بها تشمل عمليات تجميل طرق وأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة في نطاق قرية بغداد إحدى قرى المركز.



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