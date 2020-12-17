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رياضة

شوبير: زوجة موسيماني نقلت له عدوى كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
موسيمانى
موسيمانى
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عمرو الحلوانى

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أسباب نقل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "موسيماني أصيب بكورونا ونقلت له العدوى زوجته التي أصيبت بالفيروس قبل إصابته بأيام".



 وأضاف: "مسئولو اللجنة الطبية بالأهلي قرروا نقل موسيماني للمستشفى لأنه قاعد لوحده في القاهرة وحتى يكون تحت الملاحظة والعناية الفائقة".


وتابع: "موسيمانى حالته جيدة ويحتاج لأسبوع على الأقل للتعافى من الفيروس، وبالتالى أصبح من المؤكد غيابه عن السفر مع الأهلي للنيجر وسيقود الفريق الأحمر الجهاز المعاون في هذه المباراة".


 وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على الاطمئنان على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بفيروس كورونا.


وطالب الخطيب، الجهاز الطبي للأهلي، بمتابعة حالته جيدًا ودخوله المستشفى إذا لزم الأمر، ويخضع لفحص طبي شامل في أحد مستشفيات الدقي حاليًا.


ويجري موسيماني مسحة طبية حاليًا على أن يخضع للعزل بالمستشفى لمنع اختلاطه بأسرته لتجنب أي إصابات جديدة.


وأعلن النادي الأهلي إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

 

ذكر الأهلي أن المسحة الطبية التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن المدرب سوف يخضع للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا.

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