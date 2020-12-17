الداخلية: 7 حالات إيجابية فى تحليل المخدرات لـ 268 سائق أتوبيس مدارس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية، المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور، كما تم عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.









يأتي ذلك استمرارا للجهود الأمنية المكثفة للكشف عن سائقى حافلات المدارس متعاطى المواد المخدرة، وفى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.









وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج"، بالمرور على 19 مدرسة بإجمالى فحص 268 حالة تبين إيجابية 7 حالات بين السائقين.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.