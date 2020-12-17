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أستاذ بجامعة نيويورك الطبية : أدعو جميع المواطنين لتلقي لقاح كورونا دون خوف..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:26 م
الدكتور هاني عياش
الدكتور هاني عياش الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية
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محمود محسن
دعا الدكتور هاني عياش الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية جميع المواطنين لتلقي لقاح كورونا دون خوف مؤكدا أنه بدأ منذ أمس تطعيم العاملين في المجال الطبية في العناية المركزة والطوارئ.

وأضاف عياش خلال مداخة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد ستأتي سلسلة الاطباء فى العاملين بالأدوار العادية وبعد ذلك العاملين كمدرسين والشرطة والأطفاء وتليها المواطنين العاديين.

وتابع الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية أنه بالتزامن مع إعطاء اللقاح للأطباء ستأتي فئة كبار السن لأنهم أكثر عرضة للمرض والوفاة مؤكدا أنه على شهر أبريل ومايو كحد أقصى سيتم تطعيم الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل.

وأشار عياش إلى أنه على نهاية هذا العام سيكون هناك 50 مليون جرعة من لقاح فايزر إضافة إلى أنه سيكون هناك 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا. 

كدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" آمن وفعال، مما يمهد الطريق للإعلان عن موافقة للاستخدام الطارئ له ، الأسبوع الجاري.

وقالت الإدارة الأمريكية في بيان مقتضب: "لا توجد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام اللقاح على نحو طارئ".

جاء ذلك قبل اجتماع مرتقب لخبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول إعلان الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي بلغت فعاليته 94%.

وفي حال صدور الموافقة المرتقبة، ينضم لقاح "موديرنا" إلى لقاح فايزر-بيونتك في حملة التطعيم الأكبر بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح ثاني لقاح يتم اعتماده في البلاد.
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