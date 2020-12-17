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ديني

مناشدة عاجلة من الشيخ خالد الجندي للرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:40 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي

ناشد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجلسي النواب والشيوخ وكل عقلاء مصر، بوقف الطلاق الشفوي، الذى يتسبب فى ضياع حقوق المرأة.


وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل دول العالم الإسلامي لغت أكذوبة الطلاق الشفوى، ومصر ودول أخرى، لم يفعلوا هذا الأمر الذي يصون المرأة المصرية.


وأوضح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض علماء الدين الإسلامى يرون أن الطلاق الشفوي لا يقع، بينما الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يخالفهم الرأى فى ذلك.

 

وأوضح الجندي خلال لقائه على فضائية "دي ام سي": "الشيخ كريمة مش موافق لكن دائمًا يذكر أهل بيتى وأهل بيت العلماء الآخرين فى كل مناسبة.. يعنى لما اتكلمت عن وثيقة التأمين للزوجة قال طيب يظهر لنا وثيقة تأمين لمراته.. طيب أنت مالك ومال مراتى يا كريمة.. لو كلام ولاد بلد يبقى عيب لا يقال متجبش سيرة مراتى فى الموضوع، انت راجل عالم والمفروض تكون قدوة ومربي".

 

فيما هنأ الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أقباط مصر بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، قائلا: "كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة ميلاد السيد المسيح، فهو اثر فى الدنيا بالايمان وبالخلق والعمل الصالح".

 

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "تتواكب هذه الاعياد مع تفسيرنا فى برنامجنا الى سورة ال عمران، وعندنا فى الإسلام ستنا مريم، فى الهبة والنذر التي نذرته أمها لبيت المقدس وعرفنا أن ازاى سيدنا زكريا كان يجد عنها الطعام والرزق، وهنا دعا ربه، ليرزقه بابنه يحيى، فكانت النتيجة بشره الله بسيدنا يحيى، وهذه القصة شعاع نور بدأ لسيدنا عمران وزوجته ونذرها ورزقها بمريم، ورزق زكريا بيحيى، فالجميع حصل على نفحة وهدية من الله".

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