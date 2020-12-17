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رياضة

باتشيكو يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء بيراميدز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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ملك موسي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري. 

جاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - أحمد أبو الفتوح خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - أشرف بن شرقي خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني و محمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما ومحمد أوناجم وعمر السعيد
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