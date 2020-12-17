باتشيكو يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - أحمد أبو الفتوح خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - أشرف بن شرقي خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني و محمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما ومحمد أوناجم وعمر السعيد