منحه السيسي نوط الامتياز .. اختيار الدكتور سمير صقر من أفضل علماء العالم.. فيديو

يعد من أبرز العلماء المتخصصين في مجال الرياضيات البحتة، ونال صيتا وشهرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة ، " صدى البلد" التقى بأحد العلماء المميزين وهو الدكتور سمير صقر بكلية العلوم بجامعة المنصورة.





في بداية الحوار تحدث عن كيفية اختياره، قائلا: ان مجلة PLOS Biology اعدت دراسة لأساتذة من جامعة ستانفورد كبري الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل ٢٪ من العلماء على مستوى العالم وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة في ٢٢ مجال علمي رئيسي و١٧٦ تخصص فرعي.





ضمت قائمة الشرف ١٥ من علماء جامعة المنصورة في مجالات الرياضيات و الفيزياء ٥ و الطب ٤ والصيدلة ٣، الهندسة ٢ ، الطب البيطرى ١.





كما حصل ٥ من علماء جامعة المنصورة ضمن أفضل ٥٠٠ عالم في مجال تخصصه، اثنان منهم ضمن أفضل ١٠٠ عالم في تخصصهم الدقيق و هم الدكتور محمود ياسين و الدكتور حمدى نبيه عجيزة (تخصص الفيزياء)





كما اختارت اثنين معي ضمن أفضل ٥٠٠ عالم في تخصصهم الدكتور أحمد عبد الخالق ، والدكتور أحمد شقير في مجال ( الطب )





وأضاف" صقر، أن له أكثر من ٢٨٠ بحث علمي منشور في مجلات علمية دولية مفهرسة لها معاملات تأثير أبرزها المجلة، التي تصدر عن جمعية الرياضيات الأمريكية وجمعية الرياضيات الإنجليزية، ونشر له كتب دولية





وتابع قائلا" تم انتخابي أمينا للجنة الوطنية للرياضيات على مستوى الجمهورية، وهى إحدى لجان أكاديمية البحث العلمى كما حصلت على العديد من الجوائز العلمية منها: جائزة عبد الحميد شومان عام ٢٠٠٣ بالأردن، وجائزة الدولة التشجيعية عام ٢٠٠٥، وجائزة أمين لطفى عام ٢٠١٠ م.





وأضاف، أنا وزملائي بالجامعة نعكس قوة جامعه المنصورة وقوة الباحثين في مجالات مختلفة، وذلك حصيلة مسيرة امتدت لعشرون عاما منذ حصولي على الدكتوراه وتم منحى عدة منح دراسية في اليونان وامريكا وكندا وحصلت عدة جوائز أهمها نوط الامتياز من الرئيس السيسي عام ٢٠١٦ واعتز بيها كثيرا و جائزة خليفه التربوية من اهم الجوائز التي نلتها.





وعن أهمية علم الرياضيات قال إن الرياضيات دخلت فى كل التخصصات مثل الهندسة، الطب؛ الفيزياء، والكيمياء وكل المجالات واصبحت فى كل شئ موجودة فالمادة الوحيدة التى تنتج العقل البشرى فانا احب دراستها جيدا وحب الرياضيات اساسى للتفوق فيها والتوجيه فبها لا يؤدى المطلوب.



