عيالنا بتموت غرقانة.. أهالي الكسابية في القليوبية يستغيثون بالمسئولين لردم ترعة البرسومية.. شاهد

أزمة حقيقية يعيشها سكان قرية الكسابية التابعة لوحدة طحوريا بشبين القناطر محافظة القليوبية، بسبب وقوع مساكنهم أمام ترعة البرسومية التى تنذرهم يوميًا بإمكانية حصد أرواح أبنائهم وتحقيق كوارث إنسانية، بسبب وقوع العديد من الحوادث.

قال المواطن محمد عطية فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى أشد المعاناة من وجود ترعة البرسومية المارة داخل الكتلة السكنية ويقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا الى غرق 3 أطفال من أسرة واحدة ولم يتمكن الأهالى من انقاذهم فى الآونة الأخيرة.





وأضاف: الترعة تحولت إلى مقلب للقمامة تتسببت فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، ما تسبب في خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، وتحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة.





واختتم المواطن استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة العديد من المواطنين والموافقة على ردم الترعة.





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