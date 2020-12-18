جامعة عين شمس.. مركز الابتكار يهدف إلى تحويل تطوير التكنولوجيا إلى عمل تجاري ناجح.. والإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار والريادة بجامعة عين شمس إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات غير التقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.





وأضاف غنيمة أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يهدف إلي تحويل تطوير التكنولوجيا والابتكار إلى عمل تجاري ناجح، بما في ذلك الموارد (الأموال، وحاضنات الاحتضان، ومراكز الفيديو)، ورأس المال البشري (الأفكار والمبدعون)، والجهات الداعمة (الأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث، ومراكز الامتياز)





واشار مدير مركز الابتكار والريادة إلى برامج متنوعة لرواد الأعمال والمبتكرين: iHub pre-incubator program: لتحفيز المبتكرين الشباب لتطوير أعمالهم ، عن طريق تطوير خطة أعمالهم بأفضل الطرق، ومساعدتهم على دخول السوق وتوسيع نطاق عملهم، مع تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، كما ينظم المركز مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES وهي مسابقة سنوية لتشجيع المبتكرين من جامعة عين شمس ، والتي تسمح بتقديم ومشاركة خبراتهم في مجال ريادة الأعمال. مع تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه ، الي جانب دورة AIM Incubator التي تختص بتنمية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الدعم الفني والتجاري لدعم المشاريع عن طريق المستثمرين، مع تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه.









وتابع غنيمة يشارك ان المركز شارك في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث قدم المركز عددا من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وذلك عن طريق خلق وتصميم برامج تدريب تدعم الابتكار في التعليم وتنمي مهارات ريادة الأعمال مما يساعد في اشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل والجامعات خاصة، بهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.





ويعد مركز الابتكار بجامعة عين شمس المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة ، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين المجتمع الأكاديمي الجامعي والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها لتشجيع الشباب من الطلبة والخريجين والباحثين على الإبتكار وريادة الأعمال وتقديم سبل دعم مختلفة لتوصيل ابتكاراتهم وشركاتهم الناشئة إلى السوق بنجاح.