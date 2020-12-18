جامعة عين شمس.. مركز الابتكار يهدف إلى تحويل تطوير التكنولوجيا إلى عمل تجاري ناجح.. والإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

_ مركز الابتكار وريادة الأعمال يقدم برامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل
_ جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للدراسات العليا بتربية عين شمس
_ عميد حقوق عين شمس يعلن عن آخر موعد للمحاضرات
قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار والريادة بجامعة عين شمس إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات غير التقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.
وأضاف غنيمة أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يهدف إلي تحويل تطوير التكنولوجيا والابتكار إلى عمل تجاري ناجح، بما في ذلك الموارد (الأموال، وحاضنات الاحتضان، ومراكز الفيديو)، ورأس المال البشري (الأفكار والمبدعون)، والجهات الداعمة (الأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث، ومراكز الامتياز)
واشار مدير مركز الابتكار والريادة إلى برامج متنوعة لرواد الأعمال والمبتكرين: iHub pre-incubator program: لتحفيز المبتكرين الشباب لتطوير أعمالهم ، عن طريق تطوير خطة أعمالهم بأفضل الطرق، ومساعدتهم على دخول السوق وتوسيع نطاق عملهم، مع تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، كما ينظم المركز مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES وهي مسابقة سنوية لتشجيع المبتكرين من جامعة عين شمس ، والتي تسمح بتقديم ومشاركة خبراتهم في مجال ريادة الأعمال. مع تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه ، الي جانب دورة AIM Incubator التي تختص بتنمية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الدعم الفني والتجاري لدعم المشاريع عن طريق المستثمرين، مع تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه.
وتابع غنيمة يشارك ان المركز شارك في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث قدم المركز عددا من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وذلك عن طريق خلق وتصميم برامج تدريب تدعم الابتكار في التعليم وتنمي مهارات ريادة الأعمال مما يساعد في اشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل والجامعات خاصة، بهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
ويعد مركز الابتكار بجامعة عين شمس المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة ، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين المجتمع الأكاديمي الجامعي والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها لتشجيع الشباب من الطلبة والخريجين والباحثين على الإبتكار وريادة الأعمال وتقديم سبل دعم مختلفة لتوصيل ابتكاراتهم وشركاتهم الناشئة إلى السوق بنجاح.
وفي سياق احر قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، انه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للدراسات العليا دور يناير 2021 للعام الجامعى 2020/2021 ويمكن للطلاب معرفة الجداول عبر هذا اللينك اضغط هنا .
وأضاف عميد كلية التربية لـ صدي البلد أنه علي جميع الطلاب الذين لم يستكملوا دفع المصروفات استكمال الباقي خلال الاسبوع الاول من شهر يناير 2021 حتي يتمكنوا من دخول الامتحان .
وأكد ماجد أبو العينين انه تم وضع جداول الامتحانات لطلاب الدراسات العليا " دبلوم عام ، دبلوم مهني ، دبلوم خاص ، ماجستير ودكتوراه " مشيرا الي انه تم وضع خطة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية بشكل صارم .
وفي ذات السياق قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.
وأوضح ناجي، لـ "صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، لافتا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة .
وأشار إلى قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2020/2021، موضحا أنه لإتاحة فرصة للطلاب للاستعداد للامتحانات فإن آخر موعد للمحاضرات يوم 31 ديسمبر.
وأكد أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور .