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رياضة

دودو الجباس: هدفنا المنافسة على الدوري وكنا نستحق الفوز أمام الزمالك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:47 م
الزمالك و بيراميدز
الزمالك و بيراميدز
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محمد رشاد
أكد دودو الجباس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن فريقه كان يستحق الفوز وليس التعادل أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

وقال الجباس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "كنا نستحق الفوز اليوم، كنا الأخطر وطوال المباراة في حالة تركيز عالية، ودخل مرمانا الهدف بغفلة".

وأضاف: "لم نكن جيدين في المباراة الأولى، وفي مباراة اليوم أداءنا أمام الزمالك حاولنا توصيل رسالة أننا سننافس على الدوري هذا الموسم، والنقاط ستأتي لاحقا، سنلعب أي مباراة على المكسب، وسيكون هذا اتجاهنا في أي مواجهة".

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة.

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة بيراميدز والزمالك، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري WE  المصري  والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

تقدم لبيراميدز أحمد الشيخ في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد، قبل أن يتعادل مصطفى محمد في الدقيقة 74، بعد عرضية متقنة من أوناجم لتسكن شباك شريف إكرامي.

ورفع الزمالك رصيده لـ4 نقاط، في المركز الثالث، بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب المقاولون بهدفين، فيما حصد بيراميدز أول نقطة له هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الاتحاد بهدفين لهدف، ليبقى في المركز الـ12.

وفقد الزمالك فرصة معادلة سيراميكا كليوباترا، وأسوان في الصدارة، فيما لم ينجح بيراميدز في تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم.
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