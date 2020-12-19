قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

بدأ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مطلع يناير 2020، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 22 أغسطس 2019، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعدما أقره مجلس النواب.

وطبقًا للقانون الجديد، يتم احتساب "تأمين البطالة"، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، ويُعتبر من التأمينات كـ"تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والصحي"، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل.

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.





ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين، هذا بالإضافة إلى:





1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.





2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.





3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.



