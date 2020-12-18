سكرتير عام أسيوط يفتتح مسجد النور بقرية البورة بتكلفة 5 مليون جنيه بجهود ذاتية

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة لافتتاح مسجد النور بقرية البورة التابعة لمركز أسيوط على مساحة 200 متر بتكلفة 5 مليون جنيه بالجهود الذاتية وذلك بحضور الشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وحسني درويش وسيد فرج نائبا رئيس مركز ومدينة أسيوط والعديد من التنفيذيين ومفتشي إدارة أوقاف مركز أسيوط ومواطني قرية البورة.





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حيث أدى السكرتير العام صلاة ظهر الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء القرية وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات واستمع والمصليين إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف وتحدث فيها عن موضوع "الوقاية خير من العلاج" مؤكدًا أن من عظمة الشريعة الاسلامية أنها أمرت بكل خير ينفع الانسان ونهت عن كل شر يضره والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أنها أولت صحة الإنسان عناية خاصة حيث يقول تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" .





ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وعليه فإننا نؤكد وبقوة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا فالواجب يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه وعلى أخيه الإنسان وعلى مجتمعه وعلى الإنسانية جمعاء.









عقب الصلاة هنأ السكرتير العام أهل القرية بافتتاح المسجد مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بمشاركة الأهالي مؤكدًا إنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة اليوم إضافة إلى ما سبق افتتاحه خلال الثلاث شهور الماضية بالمحافظة ما يقرب من 66 مسجد يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد لافتا أن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى كما أشاد بموضوع الخطبة والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.







