الأنحف على الإطلاق.. فيفو تطلق هاتف Y29t 5G | اعرف مواصفاته

تعمل شركة فيفو على توسيع سلسلة هواتف Y29 تدريجيًا في مختلف البلدان. ​​حتى الآن، تشمل هذه السلسلة هواتف Y29 (4G)، و Y29 5G ، و Y29s 5G . والآن، أطلقت الشركة هاتفًا ذكيًا جديدًا يدعم شبكات الجيل الخامس بأسعار معقولة في ماليزيا، وهو Vivo Y29t 5G ومثل باقي طرازات سلسلة Y29، يتميز هاتف Y29t بشاشة كبيرة، وبطارية تدوم طويلًا، وهيكل متين. إليك المواصفات الكاملة، والميزات، والأسعار، وتفاصيل التوفر.

مواصفات ومميزات Vivo Y29t 5G



تبلغ أبعاد هاتف Vivo Y29t 5G 167.30 × 76.95 × 8.19 ملم، ويزن 202 جرام. وهو مزود بتصنيف IP64 للحماية من الغبار والرذاذ،

يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وكثافة بكسل 260 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 570 شمعة في وضع السطوع العالي.

يأتي هاتف Y29t 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين eMMC 5.1 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت كما يدعم الجهاز بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 15 واط.

ميزات التصوير

لميزات التصوير، يتميز هاتف Y29t 5G بكاميرا خلفية مزدوجة، بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 5 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام Funtouch OS 15 المبني على نظام أندرويد 15.

شركة فيفو

مواصفات هاتف فيفو Y29t 5G

يتميز هاتف Y29t 5G بماسح بصمات أصابع جانبي وتشمل ميزاته الأخرى فتحة بطاقة microSD، وشريحتي اتصال 5G، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية NFC، ومنفذ USB-C. يشبه هاتف Vivo Y29t 5G إلى حد كبير طرز Y29 الأخرى، ولكن أحد أهم اختلافاته هو بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة.

سعر وتوافر Vivo Y29t 5G



يبلغ سعر هاتف Vivo Y29t 5G حوالي حوالي 260 دولارًا أمريكيًا و يتوفر بلونين الذهبي والأخضر وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح أي الأسواق الأخرى ستتوفر فيه.