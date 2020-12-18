شاهد.. جولة الرئيس السيسى لتفقد عدد من المحاور الجديدة على الدائري الأوسطي

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا رصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ عدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطى.





وسأل الرئيس السيسي، أحد العمال خلال جولته قائلا: هل الطريق ده هيكون لخدمة الزراعة؟، ورد العامل قائلا: هذا الطريق سوف يكون عبارة عن 2 حارة نزولأ وبعرض 10 أمتار للتسهيل على الأفراد.





وطالب الرئيس السيسى أن يكون المحور على امتداده للخلف بالخارج بالإضافة لإزالة الركام المتواجد على الطريق للمحافظة عليه، وسأل عن مدة التنفيذ قائلأ: هتخلصوا امتى؟، ليجيب العامل بأن مدة تنفيذه ستكون خلال أسبوعين.





كما سأل الرئيس السيسى عن كوبرى مجاور لهذا المحور وأجاب العامل بأنه كوبرى قديم عبور للمواطنين من الشمال للجنوب وطالب الرئيس السيسى قائلا: "اعرضوا عليا تخطيطه لطريق مصر الإسماعيلية الزراعي".





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد اليوم الجمعة الطريق الدائري الأوسطي ، وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومترا وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و ١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر.



