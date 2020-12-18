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فن

مصطفى درويش يهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها: أجمل رئيس عصابة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:10 م
مصطفى درويش ونيللي
مصطفى درويش ونيللي
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محمد بدران
هنأ الفنان مصطفى درويش، الفنانة نيللي كريم، بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

ونشر مصطفي درويش، صورة له رفقة "نيللي"، وعلق عليها: " كل سنه وانتي طيبه وبخير يا اجمل رئيسه عصابه ".

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، بعيد ميلادها، في أحد الأماكن العامة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان من بينهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين، ريهام حجاج، مصطفى درويش، وغيرهم.

ويوافق اليوم الجمعة، 18 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نيللى كريم الـ46، إذ ولدت في مثله عام 1976، وظهرت لأول مرة على الشاشة سنة 1995 كراقصة في المسلسل الشهير "ألف ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان.

بدأت بعدها نيللي كريم بلعب أدوار مهم في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم "سحر العيون" من إنتاج (2002)، وشاركها البطولة حلا شيحة و عامر منيب. 

ولدت لأب مصري وأم روسية. ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام، حيث أنهت دراستها هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية، وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه لتصبح واحدة من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.

تزوجت مرتين، وأنجبت من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وانجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما.


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