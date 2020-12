إلهان عمر تبكي على الهواء وتحمل ترامب مسئولية وفاة والدها بـ كورونا.. فيديو

حملت النائبة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولية وفاة والدها نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت عمر إن "الإهمال الإجرامي" لترامب وإدارته هو ما تسبب في وفاة والدها نور عمر محمد عن عمر 67 عامًا في يونيو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي لقاء أجرته معها شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، قالت عمر "فقدت والدي في 16 يونيو. أذكر أنه كان في كينيا وعاد إلى الولايات المتحدة في خضم انتشار فيروس كورونا لأنه ظن أنه سيكون أكثر أمانًا هنا".

وأضافت عمر "فقد أبي و300 ألف شخص آخر حيواتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا بسبب الإهمال الإجرامي والخطير لترامب وإدارته".

وتهدج صوت إلهان عمر بالبكاء بينما كانت تتحدث عن ذكرى والدها الراحل قائلة "كان يُفترض أن يكون أبي بيننا اليوم، وكان يُفترض أن يكون الكثير من أبناء عائلاتنا بيننا اليوم، ولكنهم ليسوا هنا بسبب قادتنا الذين لم يكترثوا لحياتهم".

وتابعت عمر "رئيسنا لم يبد ذرة تعاطف مع من رحلوا ولم يزل مصرًا على تجاهل الخسارة الفادحة التي فُجع الكثيرون منا بها".

وذكرت عمر أنها أيدت مذكرة قدمها النائب الديمقراطي بمجلس النواب جيم كليبورن تكشف أدلة عن "تدخل سياسي" من جانب إدارة ترامب في جهود المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لاحتواء فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تمت الموافقة على لقاح "موديرنا" بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر":"إن "أوروبا وأجزاء أخرى من العالم تضررت بشدة من فيروس الصين.. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص"، مضيفا: "اللقاحات في طريقها".

وكانت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت مؤخرا بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت مؤخرا على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري.

