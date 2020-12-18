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مفتى الجمهورية: الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء..فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:46 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم، أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.

وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية: الكلب طاهر حسب المذهب المالكي، الذي تفتى به دار الإفتاء المصرية و لعاب الكلب لا يفسد الوضوء ولا حرج فى تربية الكلب للحراسة، بالرغم أن أغلب العلماء يعتبرون الكلب نجسا.

وتابع مفتى الديار، أن قتل الكلب غير جائز إلا إذا كان عقورا، وتتم عملية القتل عن طريق المصحات البيطرية، وبيع وشراء الكلاب جائز إذا كان هناك مبرر شرعى.

وفي سياق آخر، أحيا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق الــ ١٨ من ديسمبر من كل عام، بتدوينه لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قدم من خلالها التحية لكل أب عربي وأم عربية وكل مدرس ومتخصص في علوم اللغة العربية.

كما طالب فضيلته، العرب أن يحرصوا على لغتهم، وأن يشعروا بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحملَ رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، مؤكدا أن اللغة العربية هي سيدة لغات العالم قاطبة، وأنها قضية الهوية والبقاء بالنسبة للعرب والمسلمين.
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