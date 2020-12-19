مع احتفالات عيد الميلاد.. شاهد ملاك مجنح يظهر على المريخ.. صور





رصدت شركة مارس اكسربيس صورتين ظليلتين موسميتين على سطح الكوكب الأحمر، حيث يمكن رؤية أجنحة لشخصية ملائكية واضخة، كاملة تحيط بها هالة.





وهي تجتاح أعلى الإطار وخارجه في صورة التقطتها كاميرا الاستريو عالية الدقة على المركبة الفضائية التي تدور حول المريخ.





بجوار شكل الملاك يوجد قلب كبير، حيث يبدو أن الأشكال تقفز من سطح المريخ ذو اللون الأحمر، فلونها الغامق هو نتيجة لتكوين حقول الكثبان الرملية المكونة من رمال غنية بالمعادن الداكنة المكونة للصخور والتي توجد مثلها على الأرض.





عثرت كاميرا المركبة الفضائية على هذا المشهد الاحتفالي في المنطقة القطبية الجنوبية للمريخ، حيث يقع القطب نفسه مباشرة خارج الإطار على اليمين.





يُغطى القطب الجنوبي عادةً بغطاء جليدي يبلغ سمكه 1.5 كيلومتر ويبلغ عرضه حوالي 400 كيلومتر ويبلغ حجمه 1.6 مليون كيلومتر مكعب، وأكثر من 12٪ منه جليد مائي.





ولكن نظرًا لأن نصف الكرة الجنوبي من كوكب المريخ يمر حاليًا بالصيف، تكشف الصورة عن مخازن الجليد القطبي الجنوبي للكوكب عند أدنى مستوياتها السنوية.





تتكون صورة الملاك والقلب من ميزات مختلفة، يُعتقد أن يد الملاك كما لو كانت تصل إلى اليسار ، هي حفرة تسامي كبيرة - وهي ميزة تتشكل عندما يتحول الجليد إلى غاز وتترك جيوبًا فارغة ومنخفضات في سطح الكوكب.





وفي الوقت نفسه ، تشكل فوهة الارتطام رأس وهالة الملاك. من المحتمل أنه تم إنشاؤه عندما اصطدم جسم من الفضاء بقشرة المريخ.





يبرز القلب من خلال خط شديد الانحدار من المنحدرات أو المنحدرات شديدة الانحدار الناتجة عن عمليات التآكل، ومنفصلة عن الامتداد المظلم للكثبان أدناه.

مع اقتراب عيد الميلاد، حتى المريخ تظهر عليه الروح الاحتفالية، فقد رصدت شركة Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورة غريبة تجسد ملاك ذو أجنحة يغطي الكوكب الأحمر.