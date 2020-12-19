تناوب الموظفين وتقسيم الطلاب على مجموعات.. امتحانات إلكترونية وحضورية.. الجامعة الأمريكية تكشف لـ صدى البلد ملامح الفصل الدراسي الجديد وموعد انعقاده وكيفية إجراء الامتحانات الخاصة به

الجامعة الأمريكية لـ"صدى البلد": بدء الفصل الدراسي الجديد آخر يناير المقبل

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف عن كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الجديد













انتهت الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية من امتحانات خريف 2020، والتي يتم اعتماد النتيجة الخاصة بها، والإعلان عنها خلال الأيام القادمة على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة.









ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير ملامح الفصل الدراسي الجديد وموعد انطلاقه، وكيفية سير العملية الدراسية خلاله، وكذلك كيفية إجراء الامتحانات الخاصة به وطريقة إقامتها.









وقالت رحاب الدمياطي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الجديد في آخر شهر يناير المقبل، حيث إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة لفصل الربيع اعتبارا من يوم 31 يناير القادم 2021.









وأضافت "الدمياطي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأيام التي سيحضرها الطلاب في مقر الجامعة، وتكون مقتصرة على الجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب داخل المعامل أو الاستديوهات الخاصة بالجامعة، مثل الجوانب الفنية والهندسية والمواد العلمية وغيرها من المقررات التي تحتاج إلى ممارسة عملية من جانب الطلاب داخل الجامعة، كما أن باقي المواد أو المقررات الدراسية يتم إقامتها وإجراؤها (أونلاين) من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة، فهناك جمع بين الطريقتين سواء كانت إلكترونيا أو حضوريا.









وأشارت إلى أن هناك تشديدات من جانب إدارة الجامعة على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية المقررة، ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الماسكات، كما يتم الدخول من بوابات التعقيم الإلكترونية وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات الطلابية مراعاة للتباعد الاجتماعي، وتوزيع المطهرات في جميع أرجاء الجامعة لاستخدامها في عمليات التعقيم.









وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أوضحت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية أنه سيكون منها العديد من المواد التي سيتم إجراؤها في مقر الجامعة، والعديد من المواد الأخرى التي ستتم إلكترونيا من خلال المنصات التعليمية الجديدة.









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وقالت "الدمياطي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن طريقة إجراء الامتحانات يرجع إلى طبيعة كل مادة، كما أنه سيتم التشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة عند إقامة الامتحانات في مقر الجامعة، وإلزام الجميع بمن فيهم العاملون وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات بينهم، كما أنه سيتم الالتزام في العملية الدراسية بالظروف الصحية التي تمر بها الدولة، سواء من خلال إجراء العملية الدراسية عبر المنصات الإلكترونية أو بالحضور في مقر الجامعة، أو من خلال الطريقتين.









ونوهت إلى أنه يتم العمل بشكل متناوب بين الموظفين والعاملين بالجامعة، وذلك منذ بدء ظهور فيروس كورونا، فالجامعة حريصة على تقليل أعداد الموظفين والعاملين بها، منعا للتكدسات ومراعاة لعامل التباعد الاجتماعي طبقا للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، كما أنه يتم تحديد أيام مخصصة للحضور لكل مجموعة وفقًا للجدول الخاص بالأقسام الموجودة بالجامعة، حيث يتم تحديد يومين أو ثلاثة لكل مجموعة، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بدء ظهور الفيروس للحفاظ على صحة جميع منتسبيها سواء من الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس.









وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أعلنت عن أن الجامعة ستعتمد نتيجة الامتحانات الخاصة بخريف 2020، والإعلان عنها خلال الأيام القادمة.









وأوضحت أنه يتم اعتماد النتيجة بالجامعة فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة، حيث يتم الإعلان عن كل مادة على المنصة الإلكترونية (بلاك بورد) بعد الانتهاء من تصحيحها من قبل أستاذ المادة.









وأشارت إلى أن كل طالب يعرف نتيجته من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية، وأنه سيتم إعلان نتيجة جميع المواد خلال الأيام القادمة.









وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020، والتي أعلنتها الجامعة الشهر الماضي تحت عنوان "من البيت للمدرسة.. هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث".









وتتناول المناقشة العوامل التي تشكل توقعاتنا المختلفة من كل من الذكور والإناث ومدى تأثرنا بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالنوع التي غُرست فينا منذ الصغر، كما تناقش الأدوار المرتبطة بالنوع والقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا اليوم، وكيف تشكلت تلك الأدوار والأنماط.









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وكان مرصد المرأة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أعلن عن أن قاعدة بيانات المرأة المؤهلة للانضمام إلى مجالس الإدارة التابعة لها، وتضم الآن أكثر من 400 امرأة مؤهلة للعمل في مجالس إدارة الشركات، بما في ذلك 150 امرأة على الأقل ممن لهن خبرة سابقة في مجالس الإدارة.









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