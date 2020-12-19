علاج تاخر ظهور الاسنان عند الاطفال.. بالحيل والاعشاب

غالبا ما لا يحتاج علاج تاخر ظهور الاسنان عند الاطفال حتى 12 شهرًا لأن الأمر يبدو طبيعيا في حالة الطفل السليم، ولكن إن تم تأخر ظهور الأسنان عن 12 شهر فغالبا ما يحدث بسبب عدة عوامل موضعية ، وفي هذه الحالة يحتاج الطفل إلى التوجه إلى الطبيب المختص لمعرفة اسباب وعلاج تاخر ظهور الاسنان عند الاطفال.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على ظهور الأسنان عند الأطفال الرضع، ويحتاج فيها الطفل إلى علاج تاخر ظهور الاسنان عند الاطفال، ومن أهمها :
1- نسبة الكالسيوم عند الأم أثناء فترة الحمل، أدوية، ومصادر طبيعية، مثل الألبان، ومنتجاتها.
2- هل يعتمد الطفل على الرضاعة الطبيعية، أم على الرضاعة الصناعية.
3- هل الطفل يتمتع بصحة جيدة أم لا.
تسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال
وعن كيفية تسهيل ظهور الاسنان عند الاطفال ، فإن أغلب الأطفال يكتمل لديهم التسنين في سن السنتين، وذلك بالنسبة للأسنان اللبنية، إلى أن يتم ثلاث سنوات وتكتمل كل أسنان الطفل، ويمكن أن تختلف 6 شهور قبل أو بعد، على حسب العوامل المساعدة لكل طفل.
أن تأخر الطفل عن المدة المعتادة تعد مشكلة مؤرقة، ويجب على الفور التوجه إلى طبيب الأطفال، لإيجاد حلول سريعة ولكي يتم عمل اللام لتسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال.
في بعض الحالات ، ينبع تأخر ظهور الأسنان اللبنية من عيب خلقي. عادة ما يشير ضرس الطفل المفقود إلى عدم وجود سن دائم في هذا الوضع أيضًا. غالبًا ما تعني هذه المشكلة أن الأسنان الدائمة لم تتطور أبدًا ، وهي حالة تسمى نقص الأسنان.
إذا كنت قلقًا بشأن عدم وجود أسنان واحدة أو أسنان دائمة ، فعليك إحضار طفلك إلى طبيب الأسنان لإجراء الأشعة السينية للبحث في طرق تسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال، ويمكن لطبيب الأسنان أيضًا الاستفادة من الترابط لتقليل الفجوة الواضحة بين الأسنان أو تثبيت جسر الأسنان لاستبدال السن المفقود.
غالبًا ما ترتبط أعراض أمراض الطفولة الشائعة مثل التغيرات في أنماط النوم والأكل ، والانزعاج ، والطفح الجلدي ، وسيلان اللعاب ، وسيلان الأنف ، والإسهال بالتسنين. إذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض ، فتأكد من أنه لا يعاني من أسباب أخرى محتملة مثل الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو التهاب الأذن الوسطى.
يستغرق التسنين حوالي ثمانية أيام ، ويشمل ذلك أربعة أيام قبل وبعد خروج السن من اللثة بثلاثة أيام. (قد ترى فقاعة زرقاء رمادية على اللثة حيث يوشك السن على الظهور. ويمكن للتدليك وإعطاء الطفل شرائح الخيار المثلجة ان تعمل على تسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال.
أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال
وهناك بعض أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، التي يمكن اللجوء إليها للتغلب على الألم الذي يعانيه الطفل في هذا الوقت، و يجب القلق عندنا يعاني من الألم وظهور ورم في الأسنان وغيرها من الأعراض المصاحبة للتسنين.
ويستغرق التسنين حوالي ثمانية أيام، ويشمل ذلك أربعة أيام قبل وبعد خروج السن من اللثة بثلاثة أيام.ويمكن في هذه الوقت اللجوء لبعض أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، ومن أهمها :
1- التدليك :
قم بتدليك اللثة بلطف بأصابع نظيفة أو بقطعة قماش ناعمة ومبللة
قم بتدليك اللثة بلطف بأصابع نظيفة أو بقطعة قماش ناعمة ومبللة
2- كمادات الثلج:
والضغط على جسم بارد يمكن أن يخفف الانزعاج من التسنين وهي احد افضل أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال. ويمكن اتخدام شرائح الخيار المثلجة، او عن طريق تبريد العضاضة الخاصة به المعبأة بالجيل.
3- بسكويت التسنين الخالي من السكر:
ويمكن بسكويت التسنين الخالى من السكر ان يكون احد افضل أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، ويمكن إعطاؤه للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر والذين بدأوا في تناول الأطعمة الصلبة.
علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب
ويمكن علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب، وعن طريق استخدام النباتات الطبية ان يكون فعالة في علاج مشاكل الأسنان على نطاق واسع، وهو ما رجحه العديد من الباحثين، والذي يستخدم بشكل أكبر بين سكان الريف والسكان الأصليين، لذا سنقوم بذكر طرق علاج ظهور الأسنان بالاعشاب في السطور التالية .
وهناك العديد من طرق علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب، وتجنب استخدام الأدوية المسكنة واتي يمكن لها ان تسبب في بعض الأثار الجانبية للطفل
1- جوزة الطيب :
وأظهرت الدراسات أنه يمكن استخدام جوزة الطيب كـ علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب والألم الناتج عنه في هذه الفترة، وذلك لانه يحتوي على مستخلص الإيثانول الذي له فعالية في القضاء الجراثيم داخل الفم.
2- فلفل الالوان :
ويمكن استخدام شرائح فلفل الألوان كـ علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب؛ حيث انه يستخدم في الطب التقليدي للسيطرة على الألم الناتج عن التسنين عند الأطفال، وذلك لما له من قدرة على علاج التهاب اللثة المزمن.
3- الصبار :
ويستخدم الصبار كـ علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب، وهي أحد النباتات التي تستخدم نطاق واسع في طب الأسنان التقليدي. يحتوي جل هذا النبات على أنشطة علاجية ومضادة للجراثيم ومضادة للفطريات بسبب وجود الأنثراكينون في تركيبته الكيميائية مثل الألوينين والباربالوين والإيزوباربالوين؛ حيث اظهرت العديد من الدراسات ان الصبار له العديد من خصائص مضادات الميكروبات على الكائنات الحية الدقيقة في الفم.
تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال
قد يشعر بعض الآباء أن العناية بأسنان الأطفال (الأولية) ليست بنفس أهمية العناية بأسنان البالغين (الدائمة) ولكن يمكن لهذه الخطوة ان تسبب في تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال ، وذلك ببساطة لأن أسنان الطفل مصممة بحيث تسقط على أي حال.
ومع ذلك ، فإن أسنان الطفل مهمة للغاية، إنها تمكن الأطفال من مضغ الطعام والتحدث بشكل صحيح وتحتفظ بالمساحات في أنسجة اللثة أسنان البالغين في المستقبل، لذا نحتاج لبعض الخطوات تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال .
يمكن الوقاية من تسوس الأسنان، وتجنب تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال عبر الإهتمام بتنظيم الفم النظافة العادات و اتباع نظام غذائي صحي المناسبة لفئة الطفل العمرية، وفيما يلي سنقوم بذكر بعض النصائح للتغلب على مشكلة تأخر ظهور بعض الأسنان .
وقد يكون تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال ان يمثل مصدر قلق خطير، ولكنه قد يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات الأسنان في وقت لاحق من الحياة.
وفي الواقع ، وجدت دراسة ان تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال قد يرجع إلى الاستعداد الوراثي، مما يجعلهم في حاجة متقبلا إلى علاج تقويم الأسنان بحلول سن الثلاثين كانت أعلى بنسبة 35 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك أن الأسنان الأولية تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الأطفال على تناول الطعام بشكل جيد، مما يجعل تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال التغذية الغير صحية لهذا الطفل، والتي تتسبب في ضعف مناعتهم وإصابتهم بالأمراض.
بالنسبة لمعظم الأطفال الذين ليس لديهم أسنان ، فإن التأخير هو مجرد فرصة للآباء للاستمتاع بابتسامتهم اللثوية لفترة أطول قليلًا. ومع ذلك ، يجب على الوالدين ترتيب زيارة طبيب الأسنان عند تأخر ظهور بعض الأسنان عند الأطفال حتى لا يؤدي إلى مشكلة أكثر خطورة؛ حيث إن العناية بأسنان طفلك ، مهما تأخر ظهورها ، يمنحه أفضل بداية لصحة الفم طويلة الأمد.
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تأخر ظهور الأسنان العلوية عند الرضع
وتحتاج تأخر ظهور الأسنان العلوية عند الرضع إلى علاج أسنان احترافي فيما بعد، وفي بعض الحالات ، إلى علاج متخصص في المستشفى تحت التخدير العام.
وإذا تم إهمال أسنان الطفل، فقد يؤدي تسوسها إلى ألم في الفم و خراج الأسنان ومشاكل في الأسنان المحيطة، يمكن أن يؤثر التسوس الشديد في أسنان الطفل على الأكل والنوم ، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو و تأخر ظهور الأسنان العلوية عند الرضع.
إذا تم تأخر ظهور الأسنان العلوية عند الرضع بسبب حدوث التسوس الشديد، فقد تنجرف أسنان الطفل المجاورة للأسنان المفقودة في الفجوة وتسبب مشاكل تباعد بين الأسنان البالغة عندما تخرج.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر وتسبب في تأخر ظهور الأسنان العلوية عند الرضع؛ والذي يحتاج فيها الطفل إلى علاج تاخر ظهور الاسنان عند الاطفال، ومن أهمها :
1- نسبة الكالسيوم عند الأم أثناء فترة الحمل، أدوية، ومصادر طبيعية، مثل الألبان، ومنتجاتها.
2- هل يعتمد الطفل على الرضاعة الطبيعية، أم على الرضاعة الصناعية.
3- هل الطفل يتمتع بصحة جيدة أم لا.