علاج تاخر ظهور الاسنان عند الاطفال.. بالحيل والاعشاب

إذا كنت قلقًا بشأن عدم وجود أسنان واحدة أو أسنان دائمة ، فعليك إحضار طفلك إلى طبيب الأسنان لإجراء الأشعة السينية للبحث في

يمكن لطبيب الأسنان أيضًا الاستفادة من الترابط لتقليل الفجوة الواضحة بين الأسنان أو تثبيت جسر