مترمهاش للشمس .. اعرف المكان الصحيح للتخلص من أسنان الأطفال اللبنية

اعتاد جميع المصريين عن تعلم أطفالهم عند تغير السنة ان يقومون ارميها لفوق وتردد بعض الكلمات يا شمس يا سوسو خدي سنة العريس وهاتى سنة العروسة مثلا او العكس مع اختلاف بعض الاقاويل وهى تعتبر من الأمثال الشعبية القديمة ولكن دكتور هانى الناظر استشارى الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا له رأئ أخر.









موجها نصيحة للاباء بأن لا يخلصوا من اسنان أطفالهم اللبنية عند تبديلها









وأكد ان عليهم الاحتفاظ بها في مكان امين فقد اعلن المركز القومي الامريكي لبحوث البيوتكنولوجي ان الدراسات الحديثة اثبتت ان هذه الأسنان غنية بالخلايا الجذعية بشكل أفضل من اسنان البالغين والتي يمكن استخدامها في المسقبل لعلاج امراض خطيرة مثل السرطان وامراض اخري تصيب اعضاء الجسم المختلفة …









ونصحهم بالتخلى عن التراث المصري القديم وحكاية "يا شمس يا شموسة خدي سنة الننوسة وهاتي سنة العروسة" احتفظوا بالسنة وبلاش تتخلصوا منها وتعطوها للشمس