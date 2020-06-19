امنعيها فورًا.. أضرار الأطعمة المغلفة والمياه الغازية على أسنان الأطفال

وأوضح قطب في مداخلة هاتفية لبرنامج عيادة ten المذاع على قناة ten ، أن السكر المضاف للأطعمة المغلفة والعصائر المعلبة، يتم تحويله في الفم لحامض، بواسطة الميكروبات الموجودة في الفم ، ويبدأ هذا الحامض " ينخر" الأسنان في أول نصف ساعة من تناول هذه الأطعمة.





ونصح استشاري طب أسنان الأطفال الأمهات بتقليل إعطاء الأطفال مثل هذه الأطعمة، ونصح بضرورة الامتناع عن تناول السكريات، أو عند إعطائها للأطفال يكون مرة واحدة فقط و بكمية قليلة وبعد الوجبة مباشرة، مع ضرورة استبدال هذه السكريات بالفواكه والعسل.





وأشار إلى أن المشروبات الغلفة و الغازية والمعلبة تسبب التسوس بطريقتين، فهي غنية بالسكريات فتضر الأسنان ، كذلك السكر الموجود بها يتحول لحامض في الفم يأكل الأسنان ويسبب تسوسها مع مرور الوقت.