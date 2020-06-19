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مرأة

امنعيها فورًا.. أضرار الأطعمة المغلفة والمياه الغازية على أسنان الأطفال

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:03 م
تسوس أسنان الأطفال
تسوس أسنان الأطفال
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رشا عوني
أكد الدكتور أحمد قطب استشاري طب أسنان الأطفال، أن الأطعمة المغلفة والعصائر والمسليات التي يتناولها الأطفال على مدار اليوم لها تأثير مباشر وسريع على صحة الأسنان وتسوسها بشكل سريع. 

وأوضح  قطب في مداخلة هاتفية لبرنامج عيادة ten المذاع على قناة ten ، أن السكر المضاف للأطعمة المغلفة والعصائر المعلبة، يتم تحويله في الفم لحامض، بواسطة الميكروبات الموجودة في الفم ، ويبدأ هذا الحامض " ينخر" الأسنان في أول نصف ساعة من تناول هذه الأطعمة. 

ونصح استشاري طب أسنان الأطفال  الأمهات بتقليل إعطاء الأطفال مثل هذه الأطعمة، ونصح بضرورة الامتناع عن تناول السكريات، أو عند إعطائها  للأطفال يكون مرة واحدة فقط و بكمية قليلة وبعد الوجبة مباشرة، مع ضرورة استبدال هذه السكريات بالفواكه والعسل. 

وأشار  إلى أن المشروبات الغلفة و الغازية والمعلبة تسبب التسوس بطريقتين، فهي غنية بالسكريات فتضر الأسنان ، كذلك السكر الموجود بها يتحول لحامض في الفم يأكل الأسنان ويسبب تسوسها مع مرور الوقت. 
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