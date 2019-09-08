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3 أطعمة مهمة لـ صحة الفم .. طرق المحافظة على أسنان الأطفال من التسوس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:25 م
طرق المحافظة على
طرق المحافظة على اسنان الاطفال من التسوس
آية التيجي
أكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، على ضرورة العناية الجيدة بأسنان الأطفال، كونها معرضة للتسوس بشكل كبير.

ونصح باسم سمير بجلسة الفلورايد لانها تقوي طبقة المينا وتعطيها مناعة ضد التسوس، كما تحمي من حساسية الأسنان، وتقاوم البكتيريا.

وقال سمير، إن هناك بعض التدابير التي تحمي أسنان الأطفال من التسوس، حيث توجد مادة الفلورايد في عدد من الأطعمة والمنتجات، مشيرا إلى اهمية المياه المفلترة، ومعجون الأسنان الغني بالفلورايد، وغسول الفم، فضلا عن الفلورايد الموضعي الذي يستخدم داخل عيادات الأسنان.

ونصح سمير، بتناول بعض الأطعمة مثل البطاطس والطماطم والفاصوليا والشاي الأحمر، لما لها من أهمية لصحة الفم والجسم بصفة عامة.

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