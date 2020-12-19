بث مباشر.. فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع

تنطلق صباح اليوم، السبت، فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا.





وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى قيادات الشركات والنائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.





وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ثم كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ثم كلمة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.





ويعقب ذلك 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية، وتناقش الجلسة العامة الأولى التى يديرها د. هانى سرى الدين دور السياسات المالية والنقدية فى مساندة الاقتصاد، ويتحدث خلالها كل من الوزيرين د. هالة السعيد، ود. محمد معيط، ود. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد عبدالغنى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، وحسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة تعمير للتمويل العقاري" الأولي"، والمهندس أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب.





وتناقش الجلسة العامة الثانية التى يديرها النائب محمد أبو العينين "جذب الاستثمارات.. الواقع والطموح"، ويتحدث خلالها الوزراء هشام توفيق، والفريق كامل الوزير، ونيفين جامع، والسيد القصير، ود. أشرف صبحى، بالإضافة إلى عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذى بهيئة الاستثمار، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.





أما الجلسة العامة الثالثة فتدور حول "التحول الرقمي وتكنولوجيا التجارة والمشروعات الصغيرة والتشغيل" ويديرها المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، ويتحدث خلالها الوزراء د. عمرو طلعت، ود. أشرف صبحي، والفريق كامل الوزير، بالإضافة إلى النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"إى فينانس"، والمهندس علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري، وميرنا عارف مدير عام شركة ميكروسوفت مصر، والمهندس بلال المغربل.





وتدور الجلسة العامة الرابعة حول "صناعة العقار.. ومعوقات تصدير العقار" ويديرها د. أحمد شلبي، ويتحدث خلال الوزير د. عاصم الجزار، وأشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى ايدج، والمهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، وحسن حسين رئيس شركة الأولى، والمهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة انرشيا، والمهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني.





كما تضم فعاليات المؤتمر الجلسة القطاعية "قطاع الأعمال.. الواقع والمأمول" ويديرها الإعلامى أحمد بشتو، ويتحدث فيها د. رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ود. أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، ود. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الكيماوية، والمهندس محمد السعداودى رئيس الشركة القابضة المعدنية، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.