تحرير 350 طالبا من المختطفين على أيدي «بوكو حرام» في نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية، أمس الجمعة، تحرير نحو 350 طالبًا من المختطفين من قِبَل جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.





وقال المتحدث باسم ولاية «كاتسينا» إنه تم نقل الطلاب المحرَّرين إلى الولاية، وسيتم لمُّ شملهم بأسرهم قريبًا.





كانت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية قد اختطفت نحو 400 طالب في هجوم شنَّته على إحدى المدارس الثانوية في محافظة «كانكارا» التابعة لولاية «كاتسينا» النيجيرية.





من جانبه، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الخسائر الفادحة التي أصابت جماعة «بوكو حرام» وتعرضها لسلسلة من الانتكاسات خلال الفترة الأخيرة، جعلها تنتهج عمليات الاختطاف؛ كونها تجارة رابحة ومصدرًا رئيسًا من أجل البقاء.





ويقدِّر المرصد حرص السلطات الأمنية في نيجيريا على استعادة الطلاب المختطفين بعد أيام قليلة من عملية الاختطاف، وذلك في عملية هي الأولى من نوعها في التعامل السريع مع مثل تلك المواقف، الأمر الذي يشير إلى قرب تحرير باقي الطلاب المختطفين.





ويؤكد المرصد أن حادث اختطاف الطلاب يذكِّر بأن نيجيريا لا تزال مرتعًا لاختطاف الأطفال‏ والانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوقهم، ممَّا يستلزم مواصلة الجهود لإنهاء التهديد المستمر التي تشكله جماعة «بوكو حرام» الإرهابية داخل المجتمعات الأفريقية.



