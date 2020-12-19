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أخبار العالم

أمريكا تخطط لإغلاق قنصليتيها في روسيا.. ما السبب؟

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
أمريكا تنوي إغلاق
أمريكا تنوي إغلاق قنصليتيها في روسيا
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سمر صالح
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإغلاق قنصليتي الولايات المتحدة في روسيا، بحسب شبكة "سي إن إن"، بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة في أجواء من التوتر مع موسكو المتهمة بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع.


ونقلت "سي إن إن" عن مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية إلى الكونجرس في العاشر من ديسمبر الجاري، القول إن الوزارة ستغلق القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، وستعلق أنشطة القنصلية في إيكاتيريينبورج.


وجاءت هذه الخطوة "ردًا على المشاكل المستمرة التي يواجهها طاقم البعثة الأمريكية بعد السقف الذي حددته روسيا للبعثة في 2017 والمأزق الناجم عن ذلك مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".


وقالت "سي إن إن" إن عشرة دبلوماسيين أمريكيين يعملون في القنصليتين سينقلون إلى السفارة الأمريكية في موسكو، بينما سيفقد 33 موظفًا محليًا وظائفهم.


وأكدت المذكرة أنه "ليس هناك أي إجراء مخطط له بشأن القنصليات الروسية في الولايات المتحدة".


وبذلك ستبقى السفارة في موسكو الممثلية الدبلوماسية الوحيدة للولايات المتحدة في روسيا.


وكانت روسيا أغلقت قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبرج في مارس 2018 بعد إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن في إطار قضية الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال الذي تعرض للتسميم في المملكة المتحدة.


واتهمت الولايات المتحدة روسيا بالوقوف على الأرجح وراء الهجوم الإلكتروني الضخم الذي ضربها، وهو أمر نفته موسكو.
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