شكرى: نسعى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن لقاءه نظيره الفلسطيني يعد دليلا على الأهمية الكبرى للقضية الفلسطينية وأنها على سلم أولويات الخارجية المصرية، وهو ما يشير إلى أن جميع التحركات السياسية للدولة المصرية، سوف تأتى فى إطار السعى لإتفاذ حل الدولتين، وكذلك يكون المسار المتفق عليه دوليا.









وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردنى والفلسطيني، أنه يجب التمسك الشديد فى هذا الإطار بمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ولعل ذلك يحدث استكمالا للجهود الدبلوماسية التى تنخرط فيها مصر سعيا لإيجاد حل عادل لقضية، ومن ثم يذكر التزام مصر باستضافة اجتماع صيغة ميونخ القادمة، حيث يتم تواصل الجهود فى هذا الصدى.







