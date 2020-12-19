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محافظات

محافظ أسيوط: مبادرات للنظافة والتجميل بحى غرب والغنايم وصدفا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:15 م
حملة للنظافة
حملة للنظافة
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة مستمرة بأحياء ومراكز المحافظة مع استكمال اعمال التطوير والتجميل للميادين والشوارع مع تفعيل المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية مشيدا بمبادرات النظافة والتجميل التى تم اطلاقها بحى غرب ومركز الغنايم وصدفا والبدارى والقوصية بالاضافة الى الجهود المبذولة بباقى المراكزوالاحياء .

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واطلق حى غرب اسيوط برئاسة محمد بشير رئيس الحى مبادرة " شارك فى نظافة منطقتك " لتجميل الشوارع والميادين بمشاعدة شباب الحى والمتطوعين وقد بدأت فعاليات المبادرة بنظافة وتجميل منطقة شارع مسجد جسر السلطان بمساعدة شباب المنطقة في الالتزام برفع السيارات من جانب الطريق ومشاركة عمال النظافة في ازالة كل المخلفات من الشارع.

وشارك القسم الزراعي بحي غرب في المبادرة بتقليم الأشجار وتهذيبها وتم استخدام اللوادر لكشط الشارع وتسويته ثم استكمال اعمال دهان البلدورات بالشارع والأشجار لاعطاءها منظر جمالي يليق بها فضلا عن تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتها لنظافة كل المناطق بالحي وتفعيل السلوك الحضاري بعدم القاء المخلفات بالشوارع العامة أو وسط الطريق والالتزام بالصناديق التي وضعها الحي بكل المناطق.

وشارك في المبادرة احمد ثابت نائب رئيس الحى وطاهر محمود رئيس جهاز التجميل ومصطفي محمود نائب الجهاز لقطاع غرب ومحمد عبدالعزيز رئيس قطاع النظافة بالحي ومحمد الأمير نائب مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

كما شهد مركز الغنايم برئاسة مصطفى على رئيس المركز حملات رفع مخلفات وتجميل الشوارع والميادين ورفع تجمعات القمامة من جانب العمارات السكنية ودهان البلدورات وانارة الشوارع وصيانة اعمدة الانارة.

كما شهد مركز صدفا برئاسة المحاسب حسين كشك حملات نظافة وتجميل مستمرة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بقرى المركز وبمشاركة معدات المركز من سيارات ولوادر كما شارك رئيس المركز فى افتتاح مسجد ال عرنوس بقرية الشناينة التابعة للوحدة المحلية بالبربا وسط مشاركة اجتماعية وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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