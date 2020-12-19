أحمد موسى يرد على البرلمان الأوروبي: لدينا 148 نائبة في مجلس النواب الجديد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان الأوروبي تحدث عن عدم حصول المرأة المصرية على حقوقها .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه في عام 2000 كان تمثيل المرأة 7 نائبات في مجلس النواب وفي برلمان 2010 كانوا 65 سيدة في مجلس النواب وفي برلمان الإخوان كانوا تسعة نائبات فقط".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في البرلمان الحالي هناك 89 سيدة وفي البرلمان الجديد قبل التعيين لدينا 148 نائبة بالانتخاب وهذه سابقة لم تحدث من قبل وهذا اكبر تمثيل في الحياة النيابة للمرأة في عهد الرئيس السيسي ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تم إصدار قوانين كثيرة لجلب حق الفيتات اللاتي تعرضن للتحرش ويتم التحقيق بمنتهى السرعة في أي واقعة تحرش".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" ثورة 30 يونيو قامت لعزل الإخوان والمنظمات الإرهابية التي تستهدف نشر ادعاءات كاذبة عن مصر في مختلف المجالات ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قرار الدولة المصرية سيادي ونسمع الجميع ولكن لا يملي أحد علينا ما نتخذه من قرارات ، والشعب المصري دفن جماعة الإخوان الإرهابية ولن يسمح الشعب بعودة جماعة الإخوان الإرهابية تحت اي ظرف ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر الآن غير مصر في عام 2013 ومصر دولة قوية بمؤسساتها وقياداتها السياسية، ومصر لا تقلق من شيء ومعندناش حاجة نقلق منها ".