ابني نجمٌ منذ 3 سنوات.. صاحب تريند محمد وبسنت وياسين يعتذر على الهواء

أكد المطرب الشعبى حسام الشرقاوى، أنه يعمل في مجال الطرب من 15 سنة وله نجاحات.





وأضاف "الشرقاوى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى «سيد على»: «ابنى نجم منذ كان عمره 3 سنوات وأنا مازلت عند كلامى أن ابنى ماقالش حاجة خادشة للحياء وأنا أحترم قوانين بلدى».





وأكد "الشرقاوي" أن فيديوهاته الشخصية كانت تحقق مشاهدات أكثر من فيديو ابنه الذي أثارت الجدل، مشيرًا إلى أن ابنه ظهر في العديد من حلقات أحد البرامج التي يقدمها هو على موقع يوتيوب، وأدار حوارًا مع العديد من الفنانين منهم ميسرة وسامح الصريطي ونجوى فؤاد، وغيرهم.





وتابع "الشرقاوى": «هما بيقولوا إن ابنى عمل فيديو خادش للحياء ابنى ما قالش أى كلمة خادشة للحياء ولو المجلس القومى للأمومة والطفولة شايف إنى غلط فى أى حاجة أنا أعتذر».





واستطرد الشرقاوى: «بعتذر ألف اعتذار وبقولهم كل الشكر ليكم لأنكم بتحافظوا على الأجيال القادمة».



