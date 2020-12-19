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فن

تسجيل صوتي لـ محمود ياسين في حفل تأبينه بالمسرح القومي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:53 م
حفل تابين محمود ياسين
حفل تابين محمود ياسين
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محمد نحلة
عرض القائمون على حفل تأبين الفنان الراحل محمود ياسين فى المسرح القومى تسجيل صوتى للفنان الراحل فى يوم تابينه. 

قال محمود ياسين فى التسجيل الصوتى : "كنت اتمنى التواجد معكم وسط هذا الجمع الطيب المحترم ولكن الخير والبركة بمن حضر كل الشكر والتقدير لحضراتكم.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم". 

غابت الفنانة شهيرة عن حفل تابين زوجها الفنان الراحل محمود ياسين والذى يقام فى المسرح القومي. 

بينما حضر حفل التأبين، كل من حسين فهمى وابناء الفنان الراحل عمرو ورانيا وزوجها الفنان محمد رياض والمخرج خالد جلال. 

وتوفي الفنان محمود ياسين، بعد رحلة عطاء ممتدة، قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين، فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية، لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم، وأداء راقٍ، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامةً.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.
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