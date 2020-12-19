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وزير المالية يكشف حقيقة طرح سندات دولية في الربع الأول من 2021

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:08 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد حليم قنديل
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقًا على موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم شريحة  من قرض الصندوق قائلا أن التقرير المرفق مع الموافقة أهم من شريحة القرض نفسها 
واضاف: " التقرير  يأتي بعد مراجعة وإجتماعات متواصلة على مدار شهرين وبدراسة متأنية  وكل الامور المتعلقة بالسياسيات المالية والنقدية والهيكلية للاقتصاد و التقرير هو الخلاصة للمناقشات والمفاوضات التي تمت بين الجانبين ". 


وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":قائلًا :" الصندوق يكون حريصا في تقريره على كتابة كل الامور ويعرف ماذا ومتى يقول ؟ لانه يعلم تمامًا أن تقريره  يتم الاعتماد عليه في كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات التصنيف السيادية بالاضافة للمؤسسات المالية والدول التي تتعامل مع مصر لكونه ركيزة التقييم المالي والنقدي لمصر ". 

وكشف الوزير   أن قيمة الشريحة الثالثة  من القرض ستصل خلال أسبوع من صدور القرار فور إنتهاء المراجعات نهاية يونيو ".


ونفى الوزير إصدار سندات دولية في الربع الاول من 2021  قائلا: "غير صحيح ما تردد عن طرح سندات دولية في الربع الأول من العام المقبل".


وحول توفير الالتزامات المالية للقاح كورونا قال : " مخصصات لقاح كورونا متوفرة وجاهزة واي طلبات تخص الصحة يتم الموافقة عليها فورًا وأخرها  الموافقة على مليار جنيه لقطاع الصحة وافق عليه مجلس الوزراء  الاربعاء و مصر في شريحة تحت المتوسط فى الحصول على فاكسين كورونا من الصحة العالمية وفقًا لجافي " ليست فقيرة ولكنها تحت المتوسط " .
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