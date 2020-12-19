وزير المالية يكشف حقيقة طرح سندات دولية في الربع الأول من 2021

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقًا على موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم شريحة من قرض الصندوق قائلا أن التقرير المرفق مع الموافقة أهم من شريحة القرض نفسها

واضاف: " التقرير يأتي بعد مراجعة وإجتماعات متواصلة على مدار شهرين وبدراسة متأنية وكل الامور المتعلقة بالسياسيات المالية والنقدية والهيكلية للاقتصاد و التقرير هو الخلاصة للمناقشات والمفاوضات التي تمت بين الجانبين ".









وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":قائلًا :" الصندوق يكون حريصا في تقريره على كتابة كل الامور ويعرف ماذا ومتى يقول ؟ لانه يعلم تمامًا أن تقريره يتم الاعتماد عليه في كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات التصنيف السيادية بالاضافة للمؤسسات المالية والدول التي تتعامل مع مصر لكونه ركيزة التقييم المالي والنقدي لمصر ".





وكشف الوزير أن قيمة الشريحة الثالثة من القرض ستصل خلال أسبوع من صدور القرار فور إنتهاء المراجعات نهاية يونيو ".









ونفى الوزير إصدار سندات دولية في الربع الاول من 2021 قائلا: "غير صحيح ما تردد عن طرح سندات دولية في الربع الأول من العام المقبل".







