وزير المالية يكشف حقيقة طرح سندات دولية في الربع الأول من 2021

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقًا على موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم شريحة من قرض الصندوق قائلا أن التقرير المرفق مع الموافقة أهم من شريحة القرض نفسها
واضاف: " التقرير يأتي بعد مراجعة وإجتماعات متواصلة على مدار شهرين وبدراسة متأنية وكل الامور المتعلقة بالسياسيات المالية والنقدية والهيكلية للاقتصاد و التقرير هو الخلاصة للمناقشات والمفاوضات التي تمت بين الجانبين ".
وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":قائلًا :" الصندوق يكون حريصا في تقريره على كتابة كل الامور ويعرف ماذا ومتى يقول ؟ لانه يعلم تمامًا أن تقريره يتم الاعتماد عليه في كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات التصنيف السيادية بالاضافة للمؤسسات المالية والدول التي تتعامل مع مصر لكونه ركيزة التقييم المالي والنقدي لمصر ".
وكشف الوزير أن قيمة الشريحة الثالثة من القرض ستصل خلال أسبوع من صدور القرار فور إنتهاء المراجعات نهاية يونيو ".
ونفى الوزير إصدار سندات دولية في الربع الاول من 2021 قائلا: "غير صحيح ما تردد عن طرح سندات دولية في الربع الأول من العام المقبل".
وحول توفير الالتزامات المالية للقاح كورونا قال : " مخصصات لقاح كورونا متوفرة وجاهزة واي طلبات تخص الصحة يتم الموافقة عليها فورًا وأخرها الموافقة على مليار جنيه لقطاع الصحة وافق عليه مجلس الوزراء الاربعاء و مصر في شريحة تحت المتوسط فى الحصول على فاكسين كورونا من الصحة العالمية وفقًا لجافي " ليست فقيرة ولكنها تحت المتوسط " .