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رياضة

طبيب المنتخب يكشف حقيقة وجود مؤامرة على فراعنة الشباب ..فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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عمرو ابوبكر
كشف محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر المرافق لبعثة الفراعنة الشباب في تونس، عن حقيقة وجود مؤامرة ، بشأن ما حدث من اصابة عدد كبير من اللاعبين من معسكر المنتخب بفيروس كورونا. 

وقال ابو العلا، خلال مداخلة عاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، إنه لا يوجد ما يدعو لأن نقول بوجد مؤامرة على لاعبي منتخب مصر، حيث أن المجموعة سافرت مبكرًا عن موعدهم، وهذا عرضهم للاصابة بشكل كبير. 

وأضاف أبو العلا، أن لاعبي منتخب مصر لم تظهر عليهم أي أعراض، وهذا جعل الوضع يبدو غريبًا للمسؤولين، ولكن الذي ضر الفريق، أنهم لم يرافقهم طبيب خلال فترة تواجدهم في المعسكر. 

وأوضح :" بعض اللاعبين الآن يظهر عليهم عرض واحد والبعض يظهر عليه عرضين أو ثلاثة، وهذا ما دفعنا الى العودة وعدم الاستمرار لعدم زيادة الاصابات أو تدهور الحالات الصحية لأحدهم. 

وأكد أبو العلا، أن، ربيع ياسين حالته مستقرة، وتتحسن بشكل أفضل يوميا، ولا داعي للقلق، ويوجد تقرير مفصل جاهز لاتحاد الكرة، سيتم تسليمه لهم، فور طلبه من اللجنة القائمة بالعمل.
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