حافة الهاوية.. الأقمار الصناعية تكشف عن نشاط نووي جديد لـ إيران

أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وجود إنشاءات جديدة في منشأة فوردو النووية المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.





يأتي التقرير في أعقاب تقرير نشرته الأسبوع الماضي، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن إيران تنقل موقعا نوويا رئيسيا في نطنز إلى تحت الأرض.





وفي يوم الجمعة، تحدث كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني جانتس مع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أثناء اختتامه زيارة استغرقت يومين في إسرائيل.





وقال نتنياهو إنه وميلي "بحثا التهديدات الإقليمية، لا سيما العدوان الإيراني".





وتخضع إيران لمزيد من التدقيق في ضوء التغيير المرتقب للإدارات في واشنطن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفًا صارمًا ضد برنامج إيران النووي وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي من المتوقع أن يقدم لهجة أكثر تصالحية مع طهران، حيث كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما الذي تفاوض مع إيران حتى التوصل للاتفاق في عام 2015.





وبعد مغادرة الاتفاق، أعاد ترامب فرض عقوبات هي الأعنف على إيران، بينما تريد الدول الخمس الأخرى - روسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الإبقاء على الصفقة.





وينظر إلى النشاط الجديد في فودرو ونطنر على أنه ممارسة جديدة من إيران لسياسة "حافة الهاوية" المبكرة مع إدارة بايدن القادمة، كما تأتي وسط شائعات بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد مواقع إيران النووية قبل دخول بايدن البيت الأبيض.





وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة من استرضاء إيران، وقال:"آمل أن يدرك كل من يدير حكومة الولايات المتحدة في عام 2021 أن الشرق الأوسط مكان مختلف تمامًا اليوم عما كان عليه في عام 2015 وأن استرضاء النظام الإيراني لن يؤدي إلا إلى المخاطرة بالشعب الأمريكي" .





وفقًا لأسوشيتد برس ، بدأ البناء في فوردو في سبتمبر وأظهرت صورة القمر الصناعي من هذا الشهر أنه تم حفر البناء من عشرات الأعمدة.





وأضافت أسوشيتد برس أنه تم نشر صورة أقمار صناعية لفوردو على حساب تويتر يسمى "Observer IL"، والذي قالت إنه تم التقاطه من معهد كوريا الجنوبية لأبحاث الفضاء الجوي. قالت أسوشيتد برس إن مستخدم تويتر عرّف نفسه لوكالة الأنباء على أنه جندي متقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.





الصورة مهمة لأن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم في الأماكن التي يحظر فيها ذلك بموجب الصفقة ، مثل موقع فوردو، وهو موقع محفور في جبل. في الآونة الأخيرة، بدأت في التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في مصنعها تحت الأرض في نطنز، حيث تنص الصفقة على أنه لا يمكنها استخدام سوى الجيل الأول من أجهزة IR-1.





ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر من 2.4 طن، أي 12 ضعف الحد الأقصى الذي حددته الصفقة، رغم أنه لا يزال أقل بكثير من ثمانية أطنان كانت تمتلكها إيران قبل التوقيع عليها. تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5٪، فوق الحد المسموح به في الاتفاق بنسبة 3.67٪، وإن كان أقل من 20٪ الذي حققته قبل الاتفاق.





وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لرويترز في مقابلة "ما أراه هو أننا نسير دورة كاملة إلى ديسمبر 2015" في إشارة إلى الشهر الذي سبق فرض قيود الاتفاق الإيراني، وبعده كميات كبيرة من المواد. وتمت إزالة المعدات بسرعة.





وقال:"إذا كانوا يريدون فعل ذلك [الامتثال] ، يمكنهم فعل ذلك بسرعة كبيرة. ولكن بالنسبة لكل هذه الأشياء ، كان لدينا مسار مرسوم".





في مقابلته مع رويترز، قال جروسي ، الذي يرأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الصفقة، إن هناك خروقات كثيرة للغاية للاتفاقية بحيث يتعذر وضعها في مكانها.





وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أنه يجب أن تكون هناك "صفقة داخل الصفقة" ، أجاب: "أوه نعم ، أوه نعم - بلا شك".



