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مرأة

أضرار وخيمة .. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الدهون؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
يريد الكثير من الأشخاص التخلص من الوزن الزائد واتباع بعض الأنظمة الغذائية الخالية من أي دهون، وعلى الرغم من أن الدهون تؤدي إلى زيادة الوزن، فإنه لا يجب التوقف أو الامتناع عن تناولها تمامًا، لأن هناك دهونا صحية يحتاجها الجسم حتى لا يتعرض لبعض المشاكل الصحية، لذا يجب أن يكون  النظام الغذائي متنوعًا. 

في هذا السياق كشف موقع brightside، عن بعض الأضرار التي تحدث للجسم عند التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، كان أبرزها: 

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- تشعر بالجوع
عند التخلص من الدهون ، قد تلاحظ أنك لست ممتلئًا بعد الوجبات، الدهون الغذائية هي عنصر غذائي أساسي نحتاجه في نظامنا الغذائي  فقط باعتدال، وإذا لم تستهلك ما يكفي من عنصر تتبع معين فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر بالبحث عن السعرات الحرارية في مكان آخر.

- تسوء الذاكرة
إذا تخلصت من الدهون تمامًا فقد تلاحظ أنك لست متيقظًا كالمعتاد، حيث تعمل الدهون الجيدة على تحسين صحة الدماغ  وقد ثبت أن اتباع نظام غذائي متوسطي يحتوي على دهون صحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك يمكن أن يساعد في تعزيز الذاكرة، حيث يرتبط استهلاك كمية كافية من الدهون بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

- تعرض القلب للخطر
هناك العديد من الفوائد التي تعود على القلب من تناول الدهون الصحية، حيث يمكن أن يقلل النظام الغذائي المتوسطي الغني بالدهون الجيدة من خطر الإصابة بنوبة قلبية، أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كل يوم لديهم فرصة أقل بنسبة 15٪ للإصابة بأي نوع من أمراض القلب.

- زيادة الوزن
عندما تتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم فإنك تمنع جسمك من حرق الدهون، أظهرت دراسة أن بعض الدهون الصحية ، مثل الدهون الموجودة في اللوز  قد تحسن عملية التمثيل الغذائي.

- من الصعب بناء العضلات
يمكن أن يساعدك تناول الدهون الجيدة وممارسة الرياضة بانتظام في بناء العضلات، يمكن للدهون أيضًا أن تزيد من تركيز البروتين في جسمك مما يساعد  الجسم على التعافي بسرعة أكبر بعد التمرين المكثف.

- ضعف جهاز المناعة 
الأحماض الدهنية ضرورية لحماية جهاز المناعة،  بالإضافة إلى ذلك  فإن العديد من الفيتامينات تمتص بشكل أفضل عند تناولها مع الدهون، إذا كنت ستتخلص من الدهون الجيدة من نظامك الغذائي  فقد تمنع جسمك من الحصول على ما يكفي من الفيتامينات.
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