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أخبار العالم

سفير مصر في وارسو يبحث مع نائب وزير الخارجية البولندي إقامة منطقة صناعية بولندية بقناة السويس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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أ ش أ
 بحث السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدى بولندا مع نائب وزير الخارجية البولندي باويل جابلونسكى "Paweł Jabłoński"، سبل دعم التعاون المشترك والاجتماعات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وإقليم "كاتوفيتسا" في بولندا تمهيدًا للتوقيع على اتفاق التعاون لإقامة المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس.

وذكرت الخارجية اليوم الأحد أن اللقاء تناول أيضا بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير تاج الدين الأهمية التي توليها مصر لتبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة، والتي تسهم في إعطاء دفعة قوية لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بتعاون مصر مع مجموعة فيشجراد (بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر)، منوها بالمشاورات الجارية مع مسؤولي شركة AC البولندية لبحث سُبل إقامة شراكة استثمارية في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما أكد أهمية تنسيق مواقف البلديّن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق المصالح ذات الاهتمام المُشترك.
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