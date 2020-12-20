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أخبار البلد

مشجعو الأهلي يلتقطون صورا تذكارية مع عم حارس في مطار القاهرة.. صور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:18 م
عم حارس
عم حارس
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نورهان خفاجي
شهد مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، تجمهر عدد من مشجعي النادي الأهلي والمسافرين حول عم حارس الشهير مسئول غرفة ملابس لاعبي النادي الأهلي، لالتقاط صورا تذكارية بجواره، أثناء تواجده برفقة بعثة الفريق الأول المغادرة طائرتها إلي النيجر، بعد قليل، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي قبل قليل، داخل مبنى الركاب 3 بالمطار، حيث تم إنهاء إجراءات سفر البعثة من قبل إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بالتعاون مع فرق العلاقات العامة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيدا للسفر على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران. 

وخضعت بعثة الأهلي، أمس السبت، لمسحة طبية ، قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر. 

وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أول أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
مشجعو الأهلي يلتقطون صورا تذكارية مع عم حارس في مطار القاهرة.. صور
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