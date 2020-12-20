رحلة خاصة.. بعثة الأهلي تغادر القاهرة متجهة للنيجر لخوض مباراة سونيديب

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متجهة إلي النيجر، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.





وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، وغادروا على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث قامت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بالتعاون مع فرق العلاقات العامة إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق الأول.





وخضعت بعثة الأهلي، أمس السبت، لمسحة طبية ، قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.





وغاب عن مرافقة بعثة الأهلي في رحلة سفره إلي النيجر غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أول أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.